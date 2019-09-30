Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке кинопроизводства

Государство добавит прозрачности в систему государственной поддержки кинематографа. Министерство культуры совместно с Фондом кино в середине октября запустят базу данных об объемах и условиях господдержки фильмов с 2015 года. Об этом заявили министр культуры Владимир Мединский и глава Фонда кино Вячеслав Тельнов. База станет дополнительным разделом сайта Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Инвестиции в проект составили около 3 млн рублей. Сейчас в базе содержится информация о 520 кинопроектах 255 компаний. Информацию можно будет осортировать по четырем критериям: фильмы, компании, проекты в производстве и неисполненные обязательства. К примеру, из базы следует, что лидером рейтинга компаний является «СТВ» Сергея Сельянова, которая с 2015 года запустила и выпустила в общей сложности 24 кинопроекта, получив на них 1,7 млрд безвозвратных и 385 млн возвратных средств. При этом, по данным базы, общие сборы этих фильмов в прокате составили 5,8 млрд рублей.

Отличные показатели также и у студии «Тритэ» Никиты Михалкова, которая с 2015 года запустила 5 фильмов, получив на них 50 млн возвратных и 1,67 млрд невозвратных средств, и заработала 5,1 млрд рублей. В тройке лидеров нашлось место и компании Bazelevs Тимура Бекмамбетова с 11 проектами, 299 млн возвратных рублей, 940 млн безвозвратных рублей и сборами в 3,8 млрд.

Во вкладке «Неисполненные обязательства» указано, что 17 компаний получили от Минкультуры и Фонда кино 312 млн возвратных и 514 млн безвозвратных рублей. Первую строку в этом рейтинге при сортировке по объему государственных инвестиций занимает фильм ГЕРОЙ (МУЗЫКА ВО ЛЬДУ) компании ООО «Медиа арт студио», которая получила 110 млн возвратных и 30 млн руб. безвозвратных инвестиций. Также в списке – ДЕД МОРОЗ: БИТВА МАГОВ компании ООО «Ангел» (40 млн руб. возвратных и 50 млн руб. безвозвратных), АЛАДДИН ООО «Энджой мувиз» (90 млн руб. безвозвратных). В списке компаний, задолжавших деньги по договорам, два проекта кинокомпании «Спутник»: НОЧНЫЕ СТРАЖИ (55 млн возвратных и 35 млн руб. безвозвратных денег) и ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ (10 млн руб. возвратных и 20 млн руб. безвозвратных).

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30.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ