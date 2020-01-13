Bazelevs закрыл кинопрокатное подразделение

Основанная Тимуром Бекмамбетовым Bazelevs больше не будет заниматься кинопрокатом. Об этом компания сообщила в письме партнерам-кинотеатрам. При этом продакшн-отдел Bazelevs свою работу продолжит.

О причинах закрытия и дальнейшей судьбе ближайших релизов Bazelevs пока ничего не известно. В компании пока не ответили на запросы БК.

Первым релизом Bazelevs Distribution стали самые первые ЕЛКИ, вышедшие в прокат 16 декабря 2010 года. Почти за десятилетие своего существования компания выпустила в прокат России и стран СНГ более тридцати картин, подавляющая часть которых была произведена продакшн-студией Bazelevs. Постоянным партнером компании, помогавшим с осуществлением росписи, все это время была компания «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Топ-10 самых успешных релизов компании практически полностью состоит из фильмов франшизы ЕЛКИ. Также в десятку главных хитов Bazelevs Distribution входят фильмы Жоры Крыжовникова − дилогия ГОРЬКО! и новогодний мюзикл САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. Самым кассовым фильмом в истории прокатчика остались ЕЛКИ 3, заработавшие в России 1,154 млрд. Последним крупным кассовым успехом прокатчика была комедия ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ (692 млн рублей).

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13.01.2020 Автор: Никита Никитин