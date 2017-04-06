«Красавица и чудовище» стала лидером о по упоминаемости в СМИ в марте

«Интерфакс» опубликовал данные очередного ежемесячного исследования упоминаемости в СМИ фильмов из российского проката, проведенного «СКАН-Интерфакс». В марте самой популярной у российских журналистов оказалась лента студии Disney КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. В различных публикациях она появилась более 2,9 тыс. раз. Оcобый интерес к картине подогрел скандал, сопровождавший выпуск фильма.

Второй по упоминаемости в марте оказалась лента студии Warner Bros. КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Она входила в число самых ожидаемых релизов года на «Кинопоиске». К этой картине российские СМИ обращались более 1,2 тыс. раз. В число популярных новостей вошел сюжет о ЧП во время премьеры фильма во вьетнамского Хошимине, где сгорела пятиметровая статуя Кинг-Конга.

Третье место в списке упоминаемости в российских СМИ в марте занял ЛОГАН. Лента появлялась в прессе более чем 900 раз, при том, что она вышла в прокат в самые первые дни месяца. В десятку самых упоминаемых фильмов марта вошли также ЗВЕРОПОЙ, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, БОСС-МОЛОКОСОС, СПЛИТ, Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ, СМУРФИКИ и ПРИТЯЖЕНИЕ.

06.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс