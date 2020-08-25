Берлинский кинофестиваль и EFM изменятся в 2021 году

Организаторы Берлинского кинофестваля сообщили о переменах, которые ожидают смотр в 2021 году. Они касаются состава призов, требований к участникам программ и деловой программы − European Film Market. Изменения вызваны стремлением фестиваля соответствовать современной повестке, на которую влияют современные общественные течения и пандемия коронавируса.
Так, с 2021 году Берлинский кинофестиваль будет вручать гендерно-нейтральные призы. Киносмотр лишится отдельных наград лучшему актеру и лучшей актрисе − они будут объединены в одну: за лучшее исполнение главной роли. Та же история с призами за роли второго плана. Награда имени Альфреда Бауэра, которую обычно вручают за «открытие перспектив в кинематографе», будет переименована (из-за обвинений Баэура в связях с нацистами): теперь это будет просто «Приз жюри».
Некоторые спецпрограммы Берлинале перестанут принимать короткометражное кино. Это, в частности, касается программы Generation, где продолжительность картин-участников не должна будет быть короче 60 минут. Это относится и к конкурсам Generation Kplus и Generation 14plus.
В следующем году фестиваль намерены провести в его традиционной форме, не в онлайне. Тем не менее, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и мире. А вот Европейский кинорынок (EFM) примерит на себя гибридную модель. Интересно также, что в 2020-м у EFM сменится руководитель.
Берлинский кинофестиваль запланирован к проведению с 11 по 21 февраля 2021 года.
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25.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Deadline
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