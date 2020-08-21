БК составил рейтинг главных российских кинопродюсеров последних 10 лет

В разгар сезона питчингов Фонда кино и Министерства культуры аналитики БК составили первый независимый рейтинг профессионалов киноиндустрии, который учитывал бы их достижения за последние несколько лет. Первым в череде рейтингов стал список 50 главных кинопродюсеров России.

Для подсчетов и выстраивания топа было выделено семь ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность каждого продюсера. Ими стали соотношение сборов и бюджета каждого проекта, размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности и работа с дистрибьютором. Вспомогательным инструментом стало количество картин, над которыми продюсер работал в 2010-2019 годах. Продюсеры, сделавшие за 2010-2019 годы меньше четырех картин, в рейтинг не попали. При этом, рейтинг учитывает только полнометражные проекты, которые вышли в прокат, на ОТТ-платформах или ТВ в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года. Фильмы, снятые только для телеэфира (так называемые «телемувики») в расчет не брались.

Возглавил рейтинг самых успешных кинопродюсеров последнего десятилетия Тимур Бекмамбетов. С 2010 по 2019 год он работал над 33 проектами. Залогом его успеха стали франшиза ЕЛКИ, а также комедии Жоры Крыжовникова ГОРЬКО!, ГОРЬКО! 2 и САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. Каждый из этих проектов (кроме ЕЛОК ЛОХМАТЫХ) собирал в прокате больше трех своих бюджетов. При этом и по многим другим показателям Бекмамбетов заметно выделяется – например, он набрал максимально возможный балл по уровню медийности. Также с большим отрывом он лидирует по числу фильмов, вышедших на максимальном количестве зарубежных территорий. Меньше всего баллов Бекмамбетов получил за фестивальные и наградные успехи, однако и они имеются – комедия ГОРЬКО! номинировалась на «Золотого орла» и «Нику», ВРЕМЯ ПЕРВЫХ – на «Золотого Орла», ПОИСК – на премию Saturn, а также этот фильм участвовал в конкурсе «Сандэнса», PROFILE был включен в программу Берлинале «Панорама».

На второй строчке расположился генеральный директор канала «Россия 1» Антон Златопольский. На его счету 14 проектов, а основной фронт работ – медиаподдержка проектов холдингом ВГТРК. Однако нельзя не отметить продюсерское чутье Златопольского: проекты с его подписью в основной своей массе становились главными прокатными хитами. Интересно, что гендиректор «России 1» не занял первое место ни по одному из озвученных критериев: максимальные достижения в данном случае − второе место в категории «Размер бюджетов» и третье – в категории «Размер полученной господдержки». Главными проектами с точки зрения окупаемости в его фильмографии стали ЛЕГЕНДА №17, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34, собравшие больше трех своих бюджетов каждый.

Руководитель компании СТВ, соучредитель студии анимационного кино «Мельница», а также совладелец дистрибуционной компании «Наше кино» Сергей Сельянов забрал бронзу. Сельянов – абсолютный рекордсмен по количеству фильмов за неполные десять лет (58), однако по коэффициенту успешности он немного уступил Антону Златопольскому. Во многом это связано с тем, что продюсер вкладывается не только в крупнобюджетные проекты, но и в дебюты и фестивальное кино, которые не всегда приносят кассу в прокате. Почти половину набранных Сельяновым баллов ему принесли анимационные работы студии «Мельница», каждая из которых смогла троекратно отбить свой бюджет в кинотеатрах. К слову, благодаря франшизам ТРИ БОГАТЫРЯ и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК на седьмое место топа удалось подняться еще одному основателю петербургской мультипликационной студии, Александру Боярскому.

На четвертой и пятой строках расположились ключевые фигуры студии «ТРИТЭ» Леонид Верещагин и Никита Михалков. Во многих показателях их фильмы и очки дублируются, однако у Верещагина в принципе больше проектов (12 против 9-ти у Михалкова), что позволяет ему подняться на строчку выше, даже несмотря на максимальную оценку в графе «Медийность» у Никиты Сергеевича. Главными релизами студии и обоих продюсеров стали ЛЕГЕНДА №17 и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. У Верещагина к ним добавился еще и Т-34.

Ознакомиться в полным составом топ-50 и аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях отбора и подсчета можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат вечером в пятницу, 21 августа.

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21.08.2020 Автор: Артур Чачелов