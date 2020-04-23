Lionsgate купит права на показ сиквела российского мультфильма «Большое путешествие»

Российский полнометражный мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 2: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА выйдет в США. Желание приобрести права на проект изъявила принадлежащая Lionsgate компания Grindstone. Об этом сообщил продюсер Роман Борисевич, чья компания «Ли­цен­зи­он­ные брен­ды» является производителем и правообладателем проекта.

Lionsgate и Grindstone выпускали первый мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ в Северной Америке. Он вышел на видеоплатформах 14 января 2020 года. Мультфильм показал отличные продажи, став одним из бестселлеров среди анимационных проектов в текущем году.

«Основываясь на результатах, мы приняли решение купить права на сиквел БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 2: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА и планируем выпустить его в начале 2022 года, − говорится в официальном письме президента Grindstone Entertainment Group Барри Брукера. − В обоих мультфильмах история, дизайн персонажей, юмор и качество анимации стоят в одном ряду с лучшими мировыми произведениями».

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23.04.2020 Автор: Артур Чачелов