Disney перенес «Черную вдову» на май 2021-го года

Студия Disney решилась на серьезные перестановки в своем графике релизов, сообщает Variety. Из-за неутешительных результатов в североамериканском прокате в последние недели, проект Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА перенесен на 7 мая 2021 года.
Кроме того, детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ теперь выйдет 18 декабря 2020-го года, фантастический комикс ВЕЧНЫЕ увидит свет 5 ноября 2021-го, а мюзикл ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ Стивена Спилберга - 10 декабря 2021-го года.
Примечательно, что мультфильм Pixar ДУША пока остается в графике на 20 ноября.
Ранее стало известно, что следующий после ДОВОДА потенциальный блокбастер Warner Bros ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 появится в кинотеатрах только 25 декабря 2020-го.
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23.09.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: Variety
Disney отложил релиз фильма «King's Man: начало» до 2021 года
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