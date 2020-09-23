Новости


Disney перенес «Черную вдову» на май 2021-го года

Также новые даты получили «Вестсайдская история», «Смерть на Ниле» и «Вечные»

Студия Disney решилась на серьезные перестановки в своем графике релизов, сообщает Variety. Из-за неутешительных результатов в североамериканском прокате в последние недели, проект Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА перенесен на 7 мая 2021 года.

Кроме того, детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ теперь выйдет 18 декабря 2020-го года, фантастический комикс ВЕЧНЫЕ увидит свет 5 ноября 2021-го, а мюзикл ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ Стивена Спилберга - 10 декабря 2021-го года.

Примечательно, что мультфильм Pixar ДУША пока остается в графике на 20 ноября.

Ранее стало известно, что следующий после ДОВОДА потенциальный блокбастер Warner Bros ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 появится в кинотеатрах только 25 декабря 2020-го. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

23.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety

Новости по теме:

Disney отложил релиз фильма «King's Man: начало» до 2021 года

«Мулан» ушел в онлайн, но прокат теоретически возможен

«Мулан», «Тихое место 2», «Топ Ган», «Аватар» и «Звездные войны» ушли со своих дат

Выпуск фильма «Мулан» в США на заявленной дате может не состояться

Российский Disney определился с графиком кинорелизов до конца года


Самое читаемое

«Довод» уже в пятницу преодолеет 500-миллионный рубеж.

Предварительная касса четверга: «После. Глава 2» набирает ход

Подробнее
И уверенно выигрывает уикенд

Предварительная касса уикенда: «После. Глава 2» стартует лучше первой части

Подробнее
Новости от ЦПШ, UPI, WDS и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 14 по 20 сентября

Подробнее
Фестиваль объявил фильмы основного конкурса и жюри

Тимур Бекмамбетов стал председателем жюри ММКФ

Подробнее
banner
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 
 
 