Блокбастеры Sony появятся в прокате только после восстановления кинотеатров

Президент Sony Pictures Entertainment Тони Винсикерра на конференции Bank of America’s 2020 Media, Communications & Entertainment Conference подтвердил, что перенесенные на 2021 год крупнобюджетные проекты студии не выйдут в кино, пока кинопоказ не восстановится после пандемии. Напомним, что на 2021 год были перенесены КРОЛИК ПИТЕР 2, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ, МОРБИУС и сиквел ВЕНОМА.

«Мы не собираемся совершать ошибку и выпускать на рынок очень дорогой фильм с бюджетом $200 млн, пока не будем уверены, что кинотеатры открыты и активно работают», — сказал Винсикерра.

Его заявление в первую очередь относится к результатам выхода в прокат ДОВОДА, собравшего $20 млн в стартовый уикенд в США, учитывая все еще закрытые рынки в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

По словам Винсикерры, Sony сфокусируется на анализе и изучении ситуации. «В следующие шесть месяцев мы увидим много странных решений в выпуске фильмов, выборе их дат выхода и продвижении. Но, как только мы вернемся к нормальной жизни, мы сможем использовать накопленный опыт, чтобы сделать все немного иначе и, надеюсь, лучше», – продолжил он. Компания в целом учится быть более эффективной, гибкой и ищет пути обыгрывать модели дистрибуции.

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11.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: The Wrap