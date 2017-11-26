«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом

В воскресенье, 26 ноября, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (WDSSPR) стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката России и СНГ. В активе релиза за прошедшие пять недель уже 1,68 млрд рублей. Таким образом он опередил прежнего рекордсмена, фильм Федора Бондарчука СТАЛИНГРАД (1,67 млрд), державшего рекорд более четырех лет.

За это время вплотную к военной драме приближались только ВИКИНГ и ЭКИПАЖ, собравшие более полутора миллиардов рублей. Всего лишь восемь отечественных релизов освоили больше 1 млрд рублей, включая нынешнего рекордсмена, причем половина из них сделали это за последние два года.

Количество проданных билетов на ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ в воскресенье перевалило за 7,5 млн в РФ + СНГ. По этому показателю среди российских фильмов релиз уступает только ИРОНИИ СУДЬБЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ (8,82 млн). На этой неделе позади остался ДНЕВНОЙ ДОЗОР (7,41 млн).

Среди всех фильмов кинопроката, включая зарубежные, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ переместился на 12-ю строчку как по сборам, так и по посещаемости.

ТОП-10: САМЫЕ КАССОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ (2004-2017, с учетом стран СНГ).

* предварительная, неофициальная цифра на 26.11.2017 включительно, прокат продолжается.

26.11.2017 Автор: Андрей Белый