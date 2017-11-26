«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом

В воскресенье, 26 ноября, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (WDSSPR) стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката России и СНГ. В активе релиза за прошедшие пять недель уже 1,68 млрд рублей. Таким образом он опередил прежнего рекордсмена, фильм Федора Бондарчука СТАЛИНГРАД (1,67 млрд), державшего рекорд более четырех лет.
За это время вплотную к военной драме приближались только ВИКИНГ и ЭКИПАЖ, собравшие более полутора миллиардов рублей. Всего лишь восемь отечественных релизов освоили больше 1 млрд рублей, включая нынешнего рекордсмена, причем половина из них сделали это за последние два года.
Количество проданных билетов на ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ в воскресенье перевалило за 7,5 млн в РФ + СНГ. По этому показателю среди российских фильмов релиз уступает только ИРОНИИ СУДЬБЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ (8,82 млн). На этой неделе позади остался ДНЕВНОЙ ДОЗОР (7,41 млн).
Среди всех фильмов кинопроката, включая зарубежные, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ переместился на 12-ю строчку как по сборам, так и по посещаемости.
ТОП-10: САМЫЕ КАССОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ (2004-2017, с учетом стран СНГ).
|№
|Фильм
|Релиз
|Прокатчик
|Сборы в РФ+СНГ, руб
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
|26.10.2017
|WDSSPR
|1 680 000 000*
|2
|СТАЛИНГРАД
|10.10.2013
|WDSSPR
|1 670 288 105
|3
|ВИКИНГ
|29.12.2016
|Централ Партнершип
|1 534 405 059
|4
|ЭКИПАЖ
|21.04.2016
|Централ Партнершип
|1 504 138 366
|5
|ЕЛКИ 3
|26.12.2013
|Bazelevs / Fox
|1 245 402 126
|6
|ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
|21.12.2007
|Fox
|1 222 984 779
|7
|ВИЙ
|30.01.2014
|UPI
|1 200 263 812
|8
|ПРИТЯЖЕНИЕ
|26.01.2017
|WDSSPR
|1 073 381 680
|9
|ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ
|01.01.2015
|Наше Кино
|963 013 296
|10
|ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ
|27.12.2012
|Наше Кино
|949 671 359
* предварительная, неофициальная цифра на 26.11.2017 включительно, прокат продолжается.
26.11.2017 Автор: Андрей Белый