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Впервые с марта число зрителей в России за уикенд превысило 1 миллион

МУЛАН и ДОВОД практически в равной степени стали драйверами зрительского интереса

По данным ЕАИС на 15.20, общее число проданных билетов за уикенд впервые за последние полгода превысило 1 миллион. Больше всего зрителей привлек диснеевский фэнтези-экшн МУЛАН (393 514 человек), немногим отстал ДОВОД (371 579 человек). В целом триллер Кристофера Нолана стал первым посткарантинным проектом, который посмотрели на большом экране более миллиона зрителей.

На сегодняшний день работа кинотеатров разрешена в 68 регионах из 85. Доля кинотеатров, возобновивших работу, составила 68%. В субботу открылись кинотеатры Санкт-Петербурга и Новосибирска, с 9 сентября заработал Екатеринбург.

В последний раз рубеж в миллион зрителей был пройден в премьерный уикенд БЛАДШОТА 12-15 марта, когда в кинотеатры пришли 2 млн человек.

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13.09.2020 Автор: Рая Башинская

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