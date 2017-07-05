Первое полугодие российский кинорынок завершил в плюсе

Первое полугодие 2017 года в российском кинопрокате прошло в ударном темпе – кассовые сборы с 1 января по 30 июня, по предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», достигли 29,569 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем было за аналогичный период прошлого года (26,241 млрд рублей).

Существенно возросла и посещаемость – за первые шесть месяцев было продано 116,4 млн билетов, тогда как в 2016-м – 102,2 млн. Прирост составил 13,9%. Таким образом снизилась средняя цена билета – с 257 рублей годом ранее до 254 рублей сейчас. Это можно объяснить как уменьшением доли сборов от формата 3D, так и малозаметными изменениями в поведении зрителей: увеличилась доля посещений в дневное время и в будние дни, когда цены обычно ниже.

С учетом стран СНГ кассовые сборы и вовсе перевалили за рубеж в 30 млрд рублей, составив 31,781 млрд рублей (+11,7%). Посещаемость достигла 127,9 млн зрителей (+13,8%).

Российское кино показало рекордные цифры за прошедшее полугодие. Общие сборы на территории России составили 6,514 млрд рублей или 22,0%, посещаемость – 26,7 млн зрителей или 22,9%. Во всех случаях это больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доля выросла только на 0,1 процентный пункт по сборам и на 0,4 п.п по зрителям, зато в абсолютных цифрах прирост уже 13% по сборам и 16% по зрителям.

Больше трети от всех сборов российских фильмов принесли ПРИТЯЖЕНИЕ и ВИКИНГ. Последний стартовал еще в 2016 году, но более 90% кассы собрал уже в 2017-м. На счету двух картин более 2,4 млрд рублей начиная с 1 января. Среди отечественных релизов текущего года на первом месте именно ПРИТЯЖЕНИЕ (1,040 млрд рублей в России), на втором – мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (772 млн рублей в России), на третьем – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (544 млн рублей).

Общий рейтинг фильмов 2017 года возглавляют ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ. Картина освоила уже 2,086 млрд рублей в России (2,277 млрд рублей в РФ + СНГ), заняв вторую строчку в списке самых кассовых релизов отечественного проката. Впереди остался только недосягаемый АВАТАР.

На втором месте среди релизов текущего года СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 с кассовыми сборами в 1,477 млрд рублей. На третьей строчке ФОРСАЖ 8, у которого 1,443 млрд рублей. Любопытно, что с учетом стран СНГ эти фильмы меняются позициями – у новой части гоночной франшизы 1,645 млрд рублей, а у сиквела СТРАЖЕЙ – 1,607 млрд рублей.

Рубеж в 1 млрд рублей также преодолел БОСС-МОЛОКОСОС (1,391 млрд в России и 1,526 млрд рублей в РФ + СНГ), который с большой долей вероятности сохранит звание самого кассового мультфильма нынешнего года. Очень близок к круглой цифре в 1 млрд оказался фильм КРЕДО УБИЙЦЫ – на его счету 928 млн рублей в России и 993 млн рублей в РФ + СНГ.

05.07.2017 Автор: Андрей Белый