Половина зрителей США хотят вернуться в кино в ближайшие три месяца

Аналитики Уолл-Стрит оптимистично оценивают восстановление сектора кинопоказа к 2022 году, сообщает Deadline. Основания для таких прогнозов дали два последних уикенда в США, когда наблюдался заметный всплеск активности зрителей.

Аналитик Эрик Хэндлер опубликовал результаты опроса тысячи человек, проведенного компанией MCM Partners. Опрос проходил по всей территории США с 31 марта по 4 апреля среди кинозрителей, которые ходили в кино по крайней мере один раз в год до пандемии. На вопрос, планируют ли они вернуться в кинотеатр в ближайшем будущем, 57% респондентов ответили положительно, и только 14% ответили «нет», а 29% - не уверены. Время, когда именно они вернутся, зависит от множества переменных, в том числе от темпов вакцинации. Около 46% готовы вернуться в кино в ближайшие три месяца. В ближайшие шесть месяцев готовы вернуться 72%.

Хотя большинство крупных сетей открыли почти все свои площадки, многие штаты продолжают сохранять строгие ограничения по посещаемости и усиленные протоколы безопасности. По мнению Хэндлера, кинохождение находится на ранних этапах восстановления. Данный процесс займет большую часть текущего года.

Майкл Пачтер из Wedbush Securities дает положительный прогноз по кассовым сборам на последний квартал 2021 года. По его оценкам, сборы в четвертом квартале могут достичь отметки в $2 млрд, причем сам он называет эту оценку достаточно консервативной. Для сравнения, валовые сборы в четвертом квартале 2019 года составили $2,9 млрд. Предполагается, что как только значительная часть населения будет привита, резко возрастет запрос на просмотр фильмов с друзьями и романтические свидания. Согласно прогнозу Патчера, валовая касса в 2022 году отстанет от уровня сборов 2019 года всего на 10%. Эрик Уолд из B. Riley еще более оптимистичен, оценивая потенциальное отставание всего в 8%. В 2023 году Уолд прогнозирует полное восстановление и рост на 6% в сравнении с 2019 годом.

В основе неизбежного восстановления рынка, по мнению аналитиков, мощный лайн-ап предстоящих релизов, ведь многие перспективные блокбастеры в начале пандемии были «положены на полку». По мнению Уолда, последние изменения в графике релизов (в частности, перестановки от Paramount) свидетельствуют не о тревогах студий, а, наоборот, признаком выздоровления отрасли. Мейджоры готовятся к моменту, когда ограничения по заполняемости залов будут серьезно ослаблены, и фильмы смогут смотреть достаточное количество зрителей. Позитивным фактором также является обстоятельство, что акции киносетей выросли на 160% с тех пор, как компания Pfizer объявила о итогах клинических испытаний вакцины в прошлом ноябре. Наконец, ликвидость большинства киносетей позволяет надеяться, что они доживут до следующих осени и зимы, когда начнут выходить полноценные блокбастеры. Достаточно вспомнить о компании AMC, которой удалось привлечь $900 млн дополнительного финансирования с середины декабря.

Ожидается, что новая стадия восстановления работы кинотеатров начнется 15 июня, когда правительство Калифорнии планирует разрешить 100-процентную заполняемость залов, как раз перед стартом блокбастеров ФОРСАЖ 9 (25 июня) и ЧЕРНАЯ ВДОВА (9 июля). Как известно, в Калифорнии распологаются 10% экранов сети AMC и 18% экранов Cinemark.

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13.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline