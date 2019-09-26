Россия выделит более 22 млрд рублей на поддержку кинематографа

В ближайшие три года государство планирует выделить более 22,6 млрд рублей на поддержу кинематографии. Об этом сообщает ТАСС. Подробные цифры повились в проекте федерального бюджета на 2020−2022 годы, который был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

В проекте говорится, что расходы на поддержания кинематографа ежегодно будут расти. В 2020 году на эти цели государствоготово выделить 6,36 млрд рублей. В 2021 году планируемая цифра увеличивается до 7,76 млрд. Максимальная сумма на кинематографию будет выделена в 2022 году − 8,48 млрд.

Из этих средств чуть меньше трети пойдет на поддержку деятельности по производству анимационных фильмов. Всего в период с 2020-го по 2022 год на эти цели планируется направить около 8,8 млрд рублей.

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26.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС