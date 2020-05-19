Средние бюджеты российских фильмов за последние пять лет выросли на 51%

Средний бюджет российских полнометражных художественных кинофильмов за последние пять лет вырос с 116,2 млн рублей в 2015 году до 175,9 млн в 2019 году. Такие данные содержатся в выводах исследования «Российская киноаудитория − 2019», проведенного Фондом кино. Краткая версия результатов этого исследования накануне опубликована на сайте Фонда.

Если взглянуть на цифры, то видно, что средние бюджеты кинопроизводства росли каждый год, но 2018-ый стал исключением: средний бюджет производства фильмов, вышедших в кинопрокат в данный период, составил 109,3 млн рублей, что на 31% ниже, чем в предыдущем году. Данное снижение является следствием выхода в кинопрокат сериальной продукции (части многосерийного фильма ГОГОЛЬ, полнометражная версия ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ), а также ряда дебютных картин, стоимость производства которых ниже, чем у фильма кинематографического качества.

Средняя стоимость производства полнометражного анимационного фильма существенно выше стоимости производства художественного фильма. К тому же, этот продукт более чувствителен к валютным колебаниям. Стоимость производства анимационного фильма за пять лет увеличивалась быстрее, чем стоимость производства неанимации: с 184,6 млн рублей в 2015 году до 303,9 млн в 2019 году, то есть на 65%.

В среднем за пять лет доля государственной поддержки, выделенной на безвозвратной основе, составила 37,0% от совокупного производственного бюджета (с учетом средств, выделенных на условиях 100% возвратности, – 45,7%).

В 2019 году в прокат вышли 177 российских фильмов (137 художественных, 9 анимационных, 26 документальных и 5 альманахов), производство которых осуществили 157 кинокомпаний. 78 фильмов было создано при частичной финансовой поддержке государства. Среди всех релизов 2019 года 26 − фильмы регионального производства (в 2018 году – 21). Лидером по количеству выпущенных фильмов среди регионов является Якутия (7 фильмов вышли в прокат в 2019 году, 5 – в 2018-м), на втором месте – Бурятия (по три релиза в 2018-м и 2019-м годах).

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19.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино