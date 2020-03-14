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Французские СМИ: Каннский кинофестиваль будет отменен

Но директор фестиваля опровергает эту информацию

Канны не состоятся в этом году, сообщает французское издание Le Point. Данное решение будет принято 15 апреля, на общем собрании организаторов фестиваля, властей города и представителей госслужб. А на следующий день, 16 апреля, об этом сообщат официально, на пресс-конференции, которая, по идее, должна была быть посвящена объявлению конкурсной программы.

Lepoint указывает, что в конкурс фестиваля практически бессмысленно включать фильмы из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана − представители фильмов из этих и других стран не смогут приехать на смотр. И это не говоря о том, что любой просмотр в зале «Люмьер» на 2 300 мест в любом случае будет отменен из-за запрета правительства Франции на собрания численностью более 1000 человек.

UPD: Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фермо поспешил опровергнуть новость. Об этом сообщает Variety. По его словам, статья, опубликованная во Франции в в журнале Le Point в субботу содержит ложную информацию.

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14.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Le Point, Variety

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