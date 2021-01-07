Каннский кинофестиваль 2021 года могут перенести на лето

Организаторы будущего Каннского международного кинофестиваля не исключили возможности переноса киносмотра на более поздние сроки. В качестве таковых рассматриваются некие летние даты в конце июня или начале июля. Впрочем, пока киносмотр надеются провести в более привычное время − в мае, если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация. Сейчас фестиваль запланирован на 11-22 мая.
В 2020 году проведение кинофестиваля в Каннах фактически было сорвано: часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована либо в рамках других смотров, либо на тематических показах в обычных кинотеатрах. Этот формат признан не самым удачным, но скорее всего к нему вернутся, если организаторам не удастся провести смотр в его классическом виде.
Напомним, в конце 2020 года организаторы другого крупного смотра − Берлинского кинофестиваля − объявили о значительных переменах. В 2021 году его сроки с февраля сдвинули на март, а сам фестиваль решено проводить частично в гибридном формате.
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07.01.2021 Автор: Артур Чачелов
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