Каннский кинофестиваль дополнил официальную программу

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили девять дополнительных фильмов, которые вошли в различные программы смотра. В числе новых картин — анимационный фильм НАЙТИ АННУ ФРАНК израильского режиссера Ари Фольмана, одним из продюсеров которого выступил Александр Роднянский, а также новая работа Гаспара Ноэ VORTEX.
Программа «Особый взгляд»:
MES FRERES ET MOI (реж. Йохан Манка)
«Премьеры Канн»
VORTEX ( реж. Гаспар Ноэ)
Внеконкурсная программа:
НАЙТИ АННУ ФРАНК (реж. Ари Фольман)
Полуночные показы
TRALALA (реж. Арно и Жан-Мари Ларье)
SUPREMES (реж. Одри Эструго)
Специальные показы:
NEW WORLDS, THE CRADLE OF A CIVILIZATION (реж. Андрей Мускато)
MI IUBITA, MON AMOUR (реж. Наоми Мерло)
LES HEROIQUES (реж. Максим Рой)
ARE YOU LONESOME TONIGHT? (реж. Вэнь Шипэй)
74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. В этом году актриса Джоди Фостер станет специальной гостьей фестиваля и будет отмечена почетной «Золотой пальмовой ветвью».
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