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Каннский кинофестиваль дополнил официальную программу

На фестивале состоятся премьеры новых картин Гаспара Ноэ и Ари Фольмана

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили девять дополнительных фильмов, которые вошли в различные программы смотра. В числе новых картин — анимационный фильм НАЙТИ АННУ ФРАНК израильского режиссера Ари Фольмана, одним из продюсеров которого выступил Александр Роднянский, а также новая работа Гаспара Ноэ VORTEX. 

Программа «Особый взгляд»:

  • MES FRERES ET MOI (реж. Йохан Манка)

«Премьеры Канн»

  • VORTEX ( реж. Гаспар Ноэ)

Внеконкурсная программа:

  • НАЙТИ АННУ ФРАНК (реж. Ари Фольман)

Полуночные показы

  • TRALALA (реж. Арно и Жан-Мари Ларье)

  • SUPREMES (реж. Одри Эструго)

Специальные показы:

  • NEW WORLDS, THE CRADLE OF A CIVILIZATION (реж. Андрей Мускато)

  • MI IUBITA, MON AMOUR (реж. Наоми Мерло)

  • LES HEROIQUES (реж. Максим Рой)

  • ARE YOU LONESOME TONIGHT? (реж. Вэнь Шипэй)

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. В этом году актриса Джоди Фостер станет специальной гостьей фестиваля и будет отмечена почетной «Золотой пальмовой ветвью».

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10.06.2021 Автор: Виолетта Палий, Никита Никитин

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