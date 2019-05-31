Capella Film представила будущие релизы компании

В этом году компании Capella Film исполнилось три года, и прокатчику есть чем гордиться. Самыми кассовыми релизами дистрибьютора на текущий момент стали ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (568 млн рублей), УДАЧА ЛОГАНА (97 млн рублей) и БОЛЬШАЯ ИГРА (82,6 млн рублей). Директор по закупкам и прокату Надежда Мотина отметила, что сборами ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ компании удалось превзойти ожидания рынка и аналитиков, и она надеется, что Capella Film будет и в дальнейшем удивлять и продолжать показывать умное и интересное кино.

Каннский кинорынок прошел для компании насыщенно, прокатчик купил несколько проектов, в числе которых ОФЕЛИЯ и АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ. Еще два больших релиза находятся в процессе обсуждения, поэтому компания еще не может их заявить, но Надежда заверила коллег, что это очень интересные проекты. В ОФЕЛИИ на первый план переосмысления великой трагедии Уильяма Шекспира выходят чувства и метания Офелии, которую здесь играет звезда ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН Дэйзи Ридли. Номинанты на «Оскар» Наоми Уоттс и Клайв Оуэн предстают в образах Гертруды и Клавдия, Джордж Маккей – Гамлета. Судя по показанному локализованному трейлеру, это красивое историческое кино с выдающимся актерским составом и интересной точкой зрения на классические события. Дата выхода картины еще не заявлена.

Потенциальным и главным хитом осени прокатчик называет фильм АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон. Надежда Мотина называет эту приключенческую комедию в стиле Уэса Андерсона наиболее понравившимся ей после просмотра в Каннах фильмом. «Не могу сказать, что это наша новая ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, но ощущения от проекта очень классные», – подчеркнула она. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 98 процентов, рейтинг критиков – 100 процентов.

20 июня компания выпускает музыкальную драму ЗА МЕЧТОЙ от продюсера ЛА-ЛА ЛЕНДА. Эль Фаннинг играет здесь талантливую, но робкую участницу музыкального конкурса, которой приходится преодолеть на пути к победе множество препятствий. К фильму показали доступный в Сети трейлер, по которому понятно, что это очень привлекательная для молодежной аудитории история успеха. Тем более в картине использована музыка поп-звезд Кэти Перри, Арианы Гранде, Major Lazer, Orbital и др.

27 июня впрокат выходит фантастический триллер БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ Руперта Уайатта, режиссера ВОССТАНИЯ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН. У фильма о пришельцах-оккупантах высокие рейтинги ожидания: трейлер на YouTube набрал более 4 млн просмотров, рейтинг на «КиноПоиске» составил 96%. Прокатчик планирует широкую и масштабную рекламную кампанию. Фильм будут активно поддерживать «Канобу», «КиноПоиск», Maxim Online, «ЯПлакалъ», «Киноход», Rambler, радио STUDIO 21 и «Новое радио». После презентации картина была показана полностью.

На 5 сентября заявлен мультфильм TROUBLE – большая студийная анимация от продюсеров франшизы ШРЕК, создателей МАДАГАСКАРА 3 и КОТА В САПОГАХ. Фильм рассказывает историю пса, привыкшего наслаждаться роскошью, но случайно оказывающегося на улице. Среди аналогов прокатчик называет такие проекты, как ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ЗВЕРОПОЛИС и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ. Фильм будет выпущен также в 3D и с большой рекламной поддержкой. Надежда Мотина обещает мультфильму фантастическое название и фантастические диалоги, так как над адаптацией работает лучший переводчик. К концу июля планируется закончить со звездной озвучкой, и в начале августа прокатчик продемонстрирует фильм целиком. Показанное промо подтверждает высокое качество анимации.

К драме СКАЧКИ НА МИЛЛИОН о первой женщине-жокее, выигравшей Мельбурнский кубок, с Терезой Палмер и Сэмом Нилом в главных ролях показали дублированный ролик. Это красивая и духоподъемная история о мечте, травме, преодолении себя и победе. В качестве аналогов можно назвать ТОНЮ ПРОТИВ ВСЕХ и МАЛЫШКУ НА МИЛЛИОН. К фильму-катастрофе о застрявших в горном туннеле людях ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ продемонстрировали рабочие материалы без финальной графики и спецэффектов, по которым было трудно что-либо сказать.

К приключенческому фэнтези ВАЛЬХАЛЛА: РАГНАРЕК (21 ноября) показали эксклюзивный фрагмент из фильма. Это история о брате и сестре из того скандинавского мифа, где Тор и Локи останавливаются на ночлег у людей и едят козленка, которого можно съесть, потом собрать косточки и снова оживить. На этот раз кости не остаются в целости, и богам не удается провернуть привычный трюк, в ярости Тор забирает сына хозяина в качестве компенсации, а его сестра увязывается следом, потому что она слишком амбициозна, чтобы прозябать в деревне. В Асгарде она действительно становится значимым во время Рагнарека персонажем. Даже без финальной графики и спецэффектов ролик впечатляет происходящими в картине событиями, масштабными съемками и харизматичными героями. Фильм придется по душе в том числе поклонникам сериалов «Игра престолов» и «Викинги».

23 апреля 2020 года выйдет СОЗДАТЕЛЬ – фантастический экшн с Тео Джеймсом в главной роли. К этой истории любви, ревности и мести в технологических декорациях будущего показали нарезку. Ученый пытается вернуть свою погибшую возлюбленную, внедряя ее сохраненное в AI сознание в андроидов. В момент, когда влюбленных в него прототипов становится слишком много, все выходит из-под контроля. Картина создана в духе фильмов Я, РОБОТ и РЕПРОДУКЦИЯ.

Очень приятное впечатление после себя оставил футаж к французской комедии #ЯВСЕЕЩЕЗДЕСЬ. Романтичная история любви и поиска себя с помощью соцсетей от режиссера СЕМЕЙСТВА БЕЛЬЕ выйдет к 8 марта 2020 года. Среди аналогов прокатчик называет РЕАЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ, ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА, ОТПУСК ПО ОБМЕНУ и ТЕРМИНАЛ. Ален Шаба играет французского ресторатора, который влюбляется в девушку из Сеула и через некоторое время едет к ней. Она не встречает его по прилете, а так как он знает только ее имя и ничего больше, то застревает в аэропорту в ожидании возлюбленной. Герой страдает компульсивной селфиманией и вскоре, благодаря своим опубликованным в соцсетях снимкам из терминала ожидания, становится корейской суперзвездой.

Без видеоматериалов был заявлен фильм ГНЕЗДО (23 января 2020-го) – один из главных претендентов на «Оскар» следующего года с Джудом Лоу в главной роли. Лоу здесь, судя по всему, играет своего рода постаревшего Альфи – великолепного лжеца, который пускает всем пыль в глаза и готов на все, чтобы сохранить свое положение и роскошную жизнь. На лето следующего года у прокатчика запланированы две комедии. В фильме ВЫХОДНЫЕ ОФЛАЙН семейная пара решается на дерзкий и рискованный эксперимент – провести целый уикенд без телефонов и гаджетов. Главные роли сыграют Айла Фишер и комик Мэтт Уолш, создателями стали авторы таких хитов, как МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ, ТЕД и ВПРИТЫК. В комедии СЕМЕЙКА БЕЗ ГРАНИЦ речь также идет о семье – на этот раз все ее члены поменялись телами. Фильм снят в духе проектов ХОЧУ КАК ТЫ, ПАПЕ СНОВА 17 и ДЖУМАНДЖИ. В триллере ПОБЕГ ИЗ ПАРИЖА Эмбер Херд, звезда АКВАМЕНА и РОМОВОГО ДНЕВНИКА, играет топ-модель, попавшую в сети к самым опасным людям города, а Сэм Клафлин – ее единственная надежда, парень, променявший успешную карьеру на тропические острова. Зрителей ждут Париж, клубы и дорогие машины. В начале 2020 года выйдет ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ – романтическая история, где Шейлин Вудли не может выбрать из двух красавчиков – Джейми Дорнана и Себастиана Стэна. Все эти фильмы также были заявлены без видеоматериалов.

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31.05.2019 Автор: Рая Башинская