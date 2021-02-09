В Великобритании создали сообщество для продвижения русскоязычных актеров в зарубежные проекты

Организаторы форума Casting Bridge, который проходит в рамках деловой программы Недели Российского кино в Великобритании создали Casting Bridge Community − сообщество актеров, желающих построить международную карьеру и получить профессиональную поддержку.

«Идея не витала в воздухе. Все произошло естественно и поэтапно, − рассказала о проекте куратор форума, сооснователь сообщества, актриса Юлия Хамитова. − Когда мы провели первый форум в Лондоне, я помню реакцию зарубежных кастинг-директоров, которые участвовали в закрытом круглом столе с коллегами из России. Это был и интерес и удивление, что актеры и кастинг-директора из России наконец-то хотят выйти на профессиональный диалог с представителями европейской кастинг индустрии и открыты к сотрудничеству».

За три года в рамках работы форума организаторы познакомили уже более 60 актеров и 10 кастинг директоров из России с кастинг-директорами из Англии и Польши.

«Спустя три года иностранные кастинг-директора начали сами запрашивать у нас информацию о российских актерах, об их представителях и так далее, − добавила Юлия Хамитова. − И мы поняли, что для продвижения российских и русскоговорящих актеров из разных стран нет единой платформы, которая помогла бы всем участника кастинг процесса получать оперативную информацию – начиная с профайла актера и его материалов, заканчивая информацией, которая поможет им напрямую с ними связаться. Таким образом, я уверена, мосты между странами будут налажены вопреки пандемии, поэтому что время объединяться и заявить о себе. Хочется верить, что участие таких актеров как Юлия Снегирь, Юрий Колокольников, Данила Козловский и Александр Кузнецов в иностранных проектах – это не случайность, а нормальная тенденция для мировой киноиндустрии».

Сейчас в актерском сообществе около 20 молодых актеров из России, Великобритании, Франции, Польши, Нидерландов, Норвегии, в том числе Александр Кузнецов, Анна Котова-Дерябина, Теона Дольникова и другие. На данный момент организаторы проводят собеседование с актерами, желающие вступить в сообщества. Из главных требований − знаний иностранных языков, не менее четырех работ в фильмографии.

В планах сообщества – знакомство актеров с зарубежными кастинг-директорами, посещение международных фестивалей, менторская поддержка актёров. Цель организации - вдохновить актеров и помочь решить ряд профессиональных вопросов.

Впервые форум Casting Bridge, на котором самые известные специалисты по подбору актеров из России и Великобритании встретились с российскими актерами, прошел в 2018 году в рамках деловой программы RFW. В форуме принимали участие такие актеры, как Аглая Тарасова, Владимир Мишуков, Ирина Горбачева,Ирина Старшенбаум, Мария Кожевникова, Ева Андреевайте, Денис Шведов, Александра Быстржицкая, Татьяна Полосина, Светлана Камынина, София Донианц, Ирис Лебедева и другие. За три года работы команды Casting Bridge более 10 актеров заключили с международными агентами, актриса Елена Мушкаева поступала в Пражскую киношколу, актриса Анастасия Решетникова из Нидерландов вошла в официальную программу Berlinale Talents.

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09.02.2021 Автор: Артур Чачелов