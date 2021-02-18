«Централ Партнершип» рассказала, какие фильмы представит на кинорынке EFM

«Централ Партнершип» рассказала, на какие новые проекты своего пакета компания будет делать ставку на будущем кинорынке EFM.

Один из главных новых проектов пакета международной дистрибуции ЦПШ − лента ЧЕМПИОН МИРА, производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия 1» – истории, в которой шахматная доска становится полем битвы для самых ярких человеческих умов. В основу фильма легла история о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча. Основанная на реальных событиях, это не просто история о шахматах, а личная история о схватке выдающихся шахматистов, поединок характеров в сложном историческом контексте, связанном с эмиграцией Корчного из СССР. Фильм снимает Алексей Сидоров, а в главных ролях заняты Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков и Иван Янковский.

В центре сюжета фильма о Второй мировой войне ЛЕТЧИК – история о Николае Комлеве, который получает приказ остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Когда задание успешно выполнено, Комлева обнаруживают и сбивают вражеские истребители, но летчику удается посадить самолет на глухую лесную поляну. Казалось бы, самое страшное позади – он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: превозмогая мороз и голод, Комлеву предстоит проделать путь к спасению в окружении стаи волков…

Фильм ДЕКАБРЬ посвящен последним дням Сергея Есенина, известного русского поэта. Сюжет повествует о том, как на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег своего возлюбленного Есенина из страны. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути. Режиссером картины выступит Клим Шипенко. Фильм создан совместно студией Yellow, Black and White, видеосервисом START, при поддержке Фонда кино и фонда «КИНОПРАЙМ».

«Централ Партнершип» также представит на рынке новый хоррор ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН от создателей РУСАЛКИ и ЯГИ. Сейчас фильм находится в стадии постпродакшена. Премьера состоится осенью.

Еще одной осенней премьерой станет РЯД 19, совместного производства «Киностудии КИТ», «Централ Партнершип» и Monumental Pictures. Триллер о молодой женщине-враче Кате, которая вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

Наряду с фильмами в производстве, дистрибьютор продолжает продажи экшн-драмы ОГОНЬ Алексея Нужного, героический рассказ о пожарных и спасателях, который входит в число уже выпущенных компанией успешных блокбастеров. Картина создана совместно Студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканалом «Россия 1», кинокомпанией «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино. На сегодняшний день фильм продан в Северную Америку, где он выйдет этим летом, в немецкоговорящую Европу, Испанию, Японию, Южную Корею, Австралию и другие территории. В России картина вышла 24 декабря, собрав на сегодняшний день более 900 млн рублей.

Продолжатся продажи экшн-драмы ЧЕРНОБЫЛЬ. Фильм уже продан в Северную Америку и ряд других территорий, включая Испанию, Латинскую Америку, Южную Корею, Японию, Израиль и Прибалтику. Премьера картины в России состоится в апреле этого года, в месяц 35-ой годовщины аварии, о которой повествует фильм.

«Кинобизнес в России оживает, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Большая часть производств возобновлена, и мы увеличиваем наши международные продажи и цифровую дистрибуцию, – говорит генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. − На EFM мы анонсируем новые фильмы, основанные на высококачественном жанровом повествовании: сильные женские персонажи, реальные события, триллеры и многое другое… В этом году нашей главной целью по-прежнему является донести национальное производство до мировой аудитории».

European Film Market в этом году пройдет в режиме онлайн в период с 1 по 5 марта.

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18.02.2021 Автор: Артур Чачелов