В России появится новая онлайн-платформа веб-сериалов Chill

На фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде представлена мультифункциональная визуальная сервисная платформа Chill, которая, по замыслу ее создателей, не только откроет пользователям мир веб-сериалов, но и станет площадкой для заработка авторам видео. По словам гендиректора студии Red Carpet и основателя проекта The Digital Reporter Антона Калинкина, запуск проекта запланирован на начало декабря 2019 года. На платформе, кроме видео, будут также доступны музыка, литература и игры.

«Мы создали платформу, на которой пытаемся встроить не вертикальные связи, а горизонтальные, где могли бы заработать все − как производители, так и сам ресурс, − рассказал Калинкин.− Мы создаем пространство, в котором будут заинтересованы, как большие онлайн-кинотеатры, так и создатели контента. Мы не будем конкурировать, так как ориентированы только на короткий контент, на веб-сериалы».

Создатели контента смогут добавлять свои работы, после чего видео будут проходить модерацию на предмет соблюдения авторских прав и соответствия законодательству, затем они будут доступны для просмотра. Пользователи же будут платить 6 рублей или 10 центов за просмотр одного ролика, то есть не придется оформлять подписку или покупать целый сезон, можно будет оплачивать только просмотр интересующих роликов, что станет мотивацией и для создателей, которые будут напрямую заинтересованы, чтобы их сериалы смотрели до конца. При этом оплата будет поступать на счет авторов сразу после просмотра.

Говоря об экономике платформы, Калинкин отметил, что после вычета налогов сумма будет делиться пополам между авторами и площадкой. Кроме того, реклама платформы будет продвигать контент, а авторы, выкладывая видео, будут рекламировать ресурс.

«Этот проект − призыв создать ресурс, на котором мы все вместе будем зарабатывать, − отметил Калинкин. − Это не попытка приобрести контент за меньшие деньги и потом на нем заработать. Мы хотим предложить производителям контента некий механизм, чтобы вместе монетизировать тот формат, который сегодня пока никак не монетизируется».

Ожидается, что Chill заработает 1 декабря, контент на нем будет доступен на русском, английском и испанском языках, в дальнейшем будут доступны и другие. В настоящее время, как отметил Калинкин, с технической точки зрения проект готов, идет наполнение его контентом. Здесь будет доступен большой и практический эксклюзивный пакет. Идут переговоры с Канадой, Южной Кореей и постоянные переговоры с российскими авторами.

Единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest проходит в этом году во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа при поддержке правительства Нижегородской области и адмнистрации города Нижнего Новгорода. В основной конкурс фестиваля вошли 33 проекта − 10 российских веб-сериалов и 23 из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии. Также в отдельную программу «Конкурс первых серий» были отобраны 10 участников - 6 сериалов из России и проекты из США, Германии, Австралии и Италии.

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05.08.2019 Автор: Артур Чачелов