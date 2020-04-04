Китайские власти впервые высказались о текущем состоянии местной киноиндустрии

Впервые с момента закрытия в Китае кинотеатров в конце января национальное Пекинское кинобюро опубликовало официальное заявление, сообщает Variety. Произошло это в пятницу, 3 апреля. За два дня этого председатель КНР Си Цзиньпин высказался по вопросу текущего положения китайской киноотрасли. Основной вывод речи китайского лидера − кинотеатры по-прежнему нужно держать закрытыми.

В опубликованном в пятницу кратком заявлении сообщалось, что кинобюрю совместно с министерством финансов, налоговой службой и другими ведомствами разрабатывает систему льготного налогообложения, что позволит активизировать меры противодействия последствиям пандемии. Было анонсировано увеличение поддержки создания и дистрибуции фильмов, а также реализация специальных мер по оказанию помощи местным кинокомпаниям. Также были обещаны действия по стимулированию онлайн-смотрения, чтобы удовлетворить возросшую потребность населения в домашнем просмотре фильмов.

Сделанные китайскими властями публичные заявления позволяют предположить, что в ближайшее время возобновление работы кинотеатров в Поднебесной не планируется. На прошлой неделе незначительная часть региональных площадок предприняли робкие попытки начать работать, однако уже через несколько дней они вновь были закрыты прямым указом властей.

Примечательно, что выход заявления днем в пятницу повлек за собой краткосрочный рост акций местных кинокомпаний, таких как China Film Group, Huayi Brothers и Wanda Film. Сразу после публикации заявления акции каждой из компаний резко подскочили вверх более чем на 7%. Однако всплеск уверенности рынка длился недолго — уже к концу дня акции снизились, сохранив лишь незначитальный процент прироста.

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04.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety