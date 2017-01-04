В Китае подвели итоги 2016 года в кинопрокате

Китайские власти обнародовали официальные цифры по рынку кинопроката за 2016 год. Согласно этим данным кинотеатры Поднебесной в прошедшем году собрали около 45,7 млрд юаней, что на 3,7% больше, чем годом ранее. А вот в долларовом эквиваленте роста не наблюдалось из-за заметного обесценивания местной валюты. Если в 2015 году сборы были зафиксированы в размере $6,78 млрд, то в 2016-м из-за нового курса получилось только $6,58 млрд.

Иностранные картины упрочили свое положение в китайском бокс-офисе: они принесли 41,7% от общей кассы 2016-го, в то время как годом ранее их доля составляла 38,4%. Зарубежное кино заработало в Китае $2,7 млрд (16,99 млрд юаней), что в долларовом эквиваленте на 10,9% больше, чем в 2015-м. Даже несмотря на разницу курсов. В списке иностранных релизов преобладают голливудские фильмы, но есть и российские: самым успешным из наших стало фэнтези ОН–ДРАКОН, собравшее в Поднебесной ~60,14 млн юаней или $9,08 млн.

Цифры роста китайского рынка оказались заметно ниже ожидаемых. В прошлом году он поднялся сразу на 48%, а в нынешнем только на 3,7%. Эксперты связывают столь резкое замедление темпов с несколькими факторами: сложностями в экономике страны, большей избирательностью зрителей, вынужденным уменьшением средней цены билета из-за выхода в города с более низкой платежеспособностью населения. Кроме того, свою роль сыграла государственная борьба с махинациями в бокс-офисе, отсутствие сильных китайских релизов и столь же мощных как в 2015-м году картин из Голливуда. Китай показал рост, сравнимый с ростом других крупнейших рынков мира: тот же североамериканский кинопрокатный рынок за год прибавил только 2,1%.

Снижение темпов роста не позволило Китаю стать самым крупным кинопрокатным рынком мира в этом году. Однако никто не сомневается, что в конце-концов это случится: либо в 2018-м, либо в 2019-м годах. А пока Поднебесная опережает все остальные рынки мира по числу кинозалов: в 2016-м их число возросло на 1 612 штук и составило 41 179 экранов.

04.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com