В Китае из-за коронавируса отменяют премьеры голливудских фильмов

В течение февраля в Китае должны были выйти в прокат фильмы, номинированные на «Оскар», в также несколько потенциальных блокбастеров. Но по причине развития эпидемии коронавируса закрыта подавляющая часть из 70 тысяч кинотеатров в стране, так что этим планам не суждено будет сбыться. THR получил этому подтверждение от своих источников, находящихся на связи с китайским правительством. Все местные премьеры, которые были запланированы на первую половину февраля, также были отложены.

Первым отмененным релизом стал КРОЛИК ДЖОДЖО от студии Searchlight, его выход планировался на 12 февраля. На неопределенное время также отложены премьеры картин МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (старт − 14 февраля) и УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (21 февраля). Также 21 февраля не выйдет 1917 Сэма Мендеса. Уже с 28 февраля снялся ХЭЛЛБОЙ от студии Millennium, премьера которого прошла в России в прошлом апреле. В свою очередь, еще пока держатся на дате 28 февраля БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ от Netflix и СОНИК В КИНО от Paramount.

Если ДОКТОР ДУЛИТТЛ с Робертом Дауни-мл., которого очень любят в Китае, так и не выйдет в прокат, это очень серьезно осложнит положение $175-миллионного проекта. Семейная картина провалилась на североамериканском рынке и пока заработала в мировом прокате только $126 млн. Что касается фильмов из «оскаровского» пула, то их премьеры были специально выбраны с оглядкой на дату вручения «Оскаров». Лауреаты прошлых лет ЛА-ЛА ЛЕНД и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА стали хитами в китайском прокате во многом благодаря «оскаровской» шумихе. В случае МАЛЕНЬКИХ ЖЕНЩИН, КРОЛИКА ДЖОДЖО и 1917 теперь не ясно, сохранится ли интерес китайских зрителей к этим картинам, когда «оскаровская» волна уже спадет.

В самом Китае складывается не менее затруднительная ситуация. В понедельник после празднования Китайского Нового года наконец открылся фондовый рынок, и акции ведущих китайских киностудий моментально упали на максимально возможные 10%.

Например, акции Wanda Film Holding, управляющего крупнейшей киносетью Китая, а также производственными и дистрибьюторскими компаниями, подешевели на 10,01%, до 15,56 юаней за акцию. Участвующие в публичных торгах государственные кинокомпании пережили аналогичное снижение. Котировки China Film Group, которая выпускает в Китае большинство голливудских фильмов, упали на 9,99%, до 12,43 юаней, а Shanghai Film Group, которая в прошлом сотрудничала с Disney и управляет множеством кинотеатров в Восточном Китае, просела на аналогичные 9,99%.

Аналитики ожидали подобного спада, учитывая, каким уникальным образом эпидемия короновируса повлияла на киноотрасль. Китайский Новый год, также известный как Весенний фестиваль, является самым оживленным периодом в плане киносмотрения в стране. Ожидалось, что местная «новогодняя битва» принесет отрасли не менее $1 млрд. Однако во избежание распространения коронавируса было решено закрыть 70 тыс. китайских кинотеатров.

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04.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR