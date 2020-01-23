Из-за смертельного вируса в Китае отменены релизы всех новых фильмов

В Китае из-за вспышки смертельного коронавируса пневмонии отменена местная «новогодняя битва». Наступает Новый год по лунному календарю − праздничная неделя, обычно приносящая киноиндустрии страны сумасшедшие деньги. Однако в этом году все будет иначе: показы всех фильмов, которые должны были выйти в прокат, отменены. Представители производственных и кинопрокатных организаций по очереди выпустили заявления о том, что выход проектов отложен по соображениям безопасности и по настоянию медиков.

Флагманами праздничной недели должны были стать семь проектов: ПРЫЖОК Питера Чана, СПАСЕНИЕ Данте Лэма, ЗАТЕРЯННЫЙ В РОССИИ Сюй Чжэна, долгожданный триквел популярной франшизы ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, АВАНГАРД Джеки Чана со Стэнли Тонгом в главной роли и две анимации − МЕДВЕДИ БУНИ: ДИКАЯ ЖИЗНЬ и ЦЗЯН ЦЗЯ: БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕГЕНДА. Ожидалось, что эти премьеры всего за несколько дней принесут не меньше миллиарда долларов кассовых сборов. Теперь же вместе с локальными будут отменены и международные показы данных картин. Это сделано из-за опасений попадания в страну пиратских копий из-за рубежа.

Как сообщает ТАСС, в Китае число заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 14:00 четверга по местному времени (09:00 МСК) составило 617 человек. Это следует из опубликованных к этому времени информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР. Наибольшее число заболевших − 444 случая − зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой, городе Ухань, это заболевание было выявлено впервые. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Сейчас 11-миллионный город фактически закрыт для въезда и выезда. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

23.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, ТАСС