Открывшиеся китайские кинотеатры показали обнадеживающий результат

Китайские кинотеатры в разрешенных властями регионах начали массового возобновлять работу с 20 июля. К пятнице в прокате появились первые голливудские премьеры. Речь идет о проектах УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА от Universal и БЛАДШОТ от Sony. Во всем мире эти фильмы работали в прокате в феврале-марте, однако в Китае кинотеатры к тому времени уже были закрыты из-за коронавируса. В результате, на прошедшем уикенде прокат возглавил ДОКТОР ДУЛИТТЛ. Лента с Робертом Дауни-мл. за три дня собрала $5,26 млн. Этот результат можно назвать обнадеживающим, учитывая контролируюемую рассадку и ограниченное из-за проведения работ по дезинфекции число сеансов.

Второе место топа занял БЛАДШОТ. Его результат за три дня − $2,81 млн. Замыкает тройку лидеров хит китайского проката − фильм ОВЦА БЕЗ ПАСТУХА − ремейк индийской драмы, успешно работающий в кинотеатрах с 2018 года.

В Китае в данный момент работает примерно 20% от прежнего числа кинозалов. А значит, полученные результаты примерно в пять раз меньше, чем могли бы быть. Впрочем, и эти цифры можно считать хорошими, особенно в сравнении с тем, что были показаны в марте, когда кинотеатры пытались открыться в первый раз во время пандемии. Нынешняя попытка успешнее еще и потому, что активно поддерживается государственными властями и пропагандой.

Китайский рынок будут реанимировать весь август. Вскоре здесь должны состояться премьеры фильмов ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, 1917, СОНИК В КИНО, КРОЛИК ДЖОДЖО, МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ и многих других западных картин.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

27.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group