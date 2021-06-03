Фильм «Чувствовать» Виталия Салтыкова попал в конкурс Шанхайского кинофестиваля

В основном конкурсе игровых фильмов Шанхайского международного кинофестиваля также будет участвовать драма Виталия Салтыкова ЧУВСТВОВАТЬ. Информация об этом появилась на официальном сайте фестиваля. Смотр пройдет в Китае с 11 по 20 июня.

Всемирно известный пианист, приезжает на родину в СССР для участия в конкурсе Чайковского. Но комиссия не пропускает его даже в финальный тур. Это событие становится роковым для героя. Героиня второй истории, молодая девушка, через некоторое время после свадьбы становится вдовой. Не в силах отпустить своего мужа, она задаёт ему вопросы в воображении. Содержание долгожданного ответа ошеломительно.

Роли в картине исполнили Таисия Вилкова, Дарья Жовнер, Игорь Гордин, Полина Ауг, Евгений Серзин и Николай Мартон.

Также Россию в основном конкурсе крупнейшего китайского смотра преставляет фильм Алексея Козлова CОВЕСТЬ. Сюжет развивается в Петрограде 20-х годов. Следователь и преподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим его беззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу его терпения, он намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью.

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03.06.2021 Автор: Виолетта Палий