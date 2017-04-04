CineEurope наградит Disney за успехи в дистрибуции

Тони Чамберс – глава отдела продаж и дистрибуции The Walt Disney Company в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, и Ли Джури – глава студийного маркетинга в тех же регионах, получат почетную награду «Международный дистрибьютор года». Церемония пройдет 22 июня в Барселоне во время кинофорума CineEurope-2017. Чамберс и Джури наградят, отметив их усилия, приведшие к рекордно высоким кассовым результата компании Disney в международном прокате, в частности в странах континентальной Европы и Великобритании, в 2016 году.

CineEurope-2017 пройдет в испанской Барселоне в период с 19 по 22 июня. Это один из самых известных международных конвентов, объединяющих профессионалов киноиндустрии. На CineEurope ежегодно проходят презентации и семинары крупнейших кинопроизводителей и дистрибьюторов, а также проводятся скрининги фильмов. Кроме того, здесь параллельно мероприятиям проходит выставка всего, что относится к индустрии кинопоказа и индустрии развлечений. CineEurope организуется компанией Film Expo Group наряду с выставками ShowEast в США и CineAsia в Гонконге.

04.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: CineEurope