Проект фильма «Белой дороги!» попал в программу Cinefondation Каннского кинофестиваля 

Проект нового фильма режиссера Эллы Манжеевой «Белой дороги!» отобран в секцию Atelier программы Cinefondation Каннского кинофестиваля. Секция Atelier программы Cinefondation была создана в 2005 году с целью развития авторского кино.

Мистическая драма «Белой дороги!» – это совместный проект режиссера Эллы Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик. Их творческий союз сложился несколько лет назад на фильме «Чайки», ставшим участником Берлинале и Лучшим дебютом Кинотавра в 2015 году.

Картина рассказывает об Алдаре, которые не был дома десять лет. Теперь он часть большого города – голос его бесчисленных улиц. Когда в степи пропадает его мать, он бросается на ее поиски. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели пройти при ее жизни.



На стадии сценарной разработки проект «Белой дороги!» при поддержке РОСКИНО принимал участие в программе Берлинского кинофестиваля Berlinale Residency (2015). Также проект участвовал в питчинге копродукции виртуального рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition (2020), организованном РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.



Фильм был представлен и на рынке копродукции «Baltic Event Co-production Market» на форуме Industry@Tallinn&Baltic Event в рамках специальной программы Russia in Focus, инициированной РОСКИНО при поддержке Фонда кино.

Всего в секции примут участие 15 перспективных проектов. Вместе с продюсерами авторы работ смогут встретиться в дни фестиваля с потенциальными партнерами. Продюсер фильма Елена Гликман прогнозирует повышенное внимание к картине со стороны профессионального сообщества. Создатели будут опираться на успешный опыт фестивального продвижения фильма ЧАЙКИ, бывшего участником нескольких деловых программ, был отобран в секцию «Форум» Берлинского фестиваля, а также в Карловы Вары, Таллин, Варшаву, Лос-Анджелес, Брисбен, Эдинбург.

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25.05.2021 Автор: Виолетта Палий