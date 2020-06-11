Объединенная киносеть открывает свой первый автокинотеатр

13 июня откроется первый автокинотеатр Объединенной сети кинотеатров («Кино Oкко», «Синема парк» и «Формула кино») на паркинге ТРЦ «Zеленопарк». Техническим партнером выступила компания «Спектр Видео». Автокинотеатр рассчитан на 50 легковых автомобилей.

Стоимость билета на один автомобиль составит 600 рублей на фильмы уже выходившие в прокате ранее и 750 рублей на новинки проката. Проверка билетов на въезде будет осуществляться посредством QR-кода, который высылается в письме с подтверждением оплаты. Шестнадцатиметровый экран, предоставленный компанией «Спектр Видео», расположен так, что хороший обзор будет у зрителей как передних, так и задних рядов. Звук будет транслироваться на FM-частоте, которую сотрудник на въезде сообщит гостям, и гости смогут легко настроить ее на своих приемниках в автомобиле.

Кинотеатр откроется сеансом оскароносного фильма ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. Также в репертуаре на ближайшие недели запланированы такие релизы как: ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, ХОРОШИЙ ДОКТОР, ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ, ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, СТРИПТИЗЕРШИ и другие. Кинотеатр будет работать ежедневно.

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11.06.2020 Автор: Артур Чачелов