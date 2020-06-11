Новости


Объединенная киносеть открывает свой первый автокинотеатр

Он заработает 13 июня

13 июня откроется первый автокинотеатр Объединенной сети кинотеатров («Кино Oкко», «Синема парк» и «Формула кино») на паркинге ТРЦ «Zеленопарк». Техническим партнером выступила компания «Спектр Видео». Автокинотеатр рассчитан на 50 легковых автомобилей.

Стоимость билета на один автомобиль составит 600 рублей на фильмы уже выходившие в прокате ранее и 750 рублей на новинки проката. Проверка билетов на въезде будет осуществляться посредством QR-кода, который высылается в письме с подтверждением оплаты. Шестнадцатиметровый экран, предоставленный компанией «Спектр Видео», расположен так, что хороший обзор будет у зрителей как передних, так и задних рядов. Звук будет транслироваться на FM-частоте, которую сотрудник на въезде сообщит гостям, и гости смогут легко настроить ее на своих приемниках в автомобиле.

Кинотеатр откроется сеансом оскароносного фильма ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. Также в репертуаре на ближайшие недели запланированы такие релизы как: ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, ХОРОШИЙ ДОКТОР, ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ, ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, СТРИПТИЗЕРШИ и другие. Кинотеатр будет работать ежедневно.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

11.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

«КАРО» открывает первый автокинотеатр в Москве фильмом от MEGOGO

Минкультуры изменило свое отношение к автокинотеатрам

Объединенная киносеть готова открыться, как только снимут ограничения

Продюсеры «Льда» и «Вторжения» рассказали, сколько киносети задолжали им за прокат

Кинотеатры Петербурга объявили о приостановке работы


Самое читаемое

Картина собрала 12,5 тыс. рублей

Касса четверга: в лидеры вышел «Поезд в Пусан»

Подробнее
Всего за уикенд работающие кинотеатры продали 1,1 тыс. кинобилетов

Касса России: прокат возглавили «Тролли»

Подробнее
Семеро лучших смогут бесплатно пройти обучение по курсу «Шоураннер»

PREMIER Studios, ТВ-3 и Московская школа кино поддержат молодые таланты

Подробнее
Эрик Бармак поговорил с главой «Роскино» Евгенией Марковой

Продюсер Netflix рассказал, как контенту из России стать привлекательнее для международного зрителя

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 