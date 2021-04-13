У «Синема Парка» потребовали 12 млрд рублей

Компании АО «Синема Парк» предъявлено требование о досрочном погашении всех имеющихся долгов перед банком «Траст». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на бухгалтерскую отчетность компании. Требование предъявлено в марте и вызвано тем, что компания нарушила условия кредитного договора. Банк непрофильных активов «Траст» − крупнейший кредитор «Синема Парка». Он требует с компании 12 млрд рублей. Сумма включает в себя как основной долг, так и проценты по нему.

АО «Синема Парк» управляет одноименными кинотеатрами, которые являются частью Объединенной киносети, принадлежащей компаниям бизнесмена Александра Мамута. У компании нет средств, чтобы выполнить требование «Траста» − чистый убыток «Синема Парка» в 2020 году увеличился на 90% и достиг до 7,8 млрд рублей.

Долги компаний Александра Мамута, отвечающих за кинобизнес, перед «Трастом» составляют 19,82 млрд рублей. Эта сумма называлась ранее представителем банка. Объединенная киносеть, куда входят кинотеатры «Синема Парк» и «Формула кино» насчитывает 77 площадок с 641 кинозалом. Их суммарная доля на рынке оценивается в 11,5%.

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13.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК