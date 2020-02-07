Sony Pictures снова намеренно пропустит CinemaCon

Второй год подряд компания Sony не планирует участвовать в презентациях на CinemaCon, который пройдет с 30 марта по 2 апреля в Лас-Вегасе, сообщает Deadline. Предполагается, что студия поддержит свои релизы на предстоящем профессиональном слете более скромным образом.

Аналитики предполагают, что все дело в несовпадении графика работы студии над своими ближайшими релизами с датами предстоящего форума. Одним проектам требуется максимально тщательная работа со спецэффектами, другие находятся в самом разгаре съемок. После CinemaCon у мейджора на весну-лето запланированы старты фильмов КРОЛИК ПИТЕР 2, ГРЕЙХАУНД, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, МОРБИУС и КЛАУСТРОФОБЫ 2.

Неучастие Sony на CinemaCon не повредило студии в прошлом году − на североамериканском рынке ее релизы собрали $1,335 млрд, показав рост на 6%, в то время другие крупные студии испытывали сложности на фоне доминирования компании Disney. В общемировом прокате проекты Sony собрали $3,35 млрд.

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07.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline