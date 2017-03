CinemaCon: презентация Amazon Studios

Amazon Studios – киноподразделение глобального онлайн-ритейлера Amazon – проводит презентацию на CinemaCon второй год подряд. В 2016-м был пробный камень: у студии был небольшой слот фильмов, и все они должны были иметь лишь небольшой прокат. Сегодня многое поменялось: глава киноподразделения Amazon Джейсон Роппел отметил, что теперь студия готова работать как минимум с 15 релизами и каждый из них она готова выпустить в полноценный прокат по всем правилам, в том числе соблюдая принцип кинотеатрального окна.

Пакет Amazon Studios, конечно, нельзя назвать блокбастерным, но в нем большое количество качественных авторских фильмов от именитых режиссеров и среднебюджетных жанровых картин с огромным числом настоящих звезд. Например, новый фильм Ричарда Линклейтера LAST FLAG FLYING со Стивом Кареллом, Лоуренсом Фишборном и Брайаном Крэнстоном. У ленты пока нет российского правообладателя и, скорее всего, он и не появится.

Чего не скажешь о проекте ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z – его выпускают в России в широкий прокат. Представлять эту звездную приключенческую ленту на сцену вышел исполнитель главной роли Чарли Ханнем, звезда ТИХООКЕАНСКОГО РУБЕЖА. Он рассказал, что лента снималась в настоящих джунглях Колумбии, причем «по старинке», на пленку 35 мм. Гостям презентации продемонстрировали видеоматериалы и пообещали, что зрители не останутся разочарованными.

В отличие от нарезки из ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА Z, вся остальная презентация Amazon не была очень зрелищной, но стала одной из самых многообещающих. Показанная нарезка о проектах компании включала в себя ленты, в которых заняты Бен Стиллер и Майкл Шин (BRAD'S STATUS), Джефф Бриджес и Кейт Бекинсейл (THE ONLY LIVING BOY IN NEW YORK), Джастин Тимберлэйк и Кейт Уинслет (проект Вуди Аллена КОЛЕСО ЧУДЕС). По последнему, к сожалению, на презентации не показали никаких кадров.

Гостям презентации также сообщили, что на 2018 год у компании еще более грандиозные планы. Перечислять всех занятых в проектах компании звезд не имеет смысла – их слишком много. Однако кассовый успех всех этих проектов Amazon в кинопрокате пока остается неочевидным – прежде всего из-за отсутствия больших маркетинговых бюджетов и креатива в подаче. Но студия надеется, что ситуация будет исправляться.

31.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com