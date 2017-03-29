CinemaCon: презентация Disney

Корпорация Disney на всех конвентах, кроме своих собственных, обычно выступает скромно. Вот и на этот раз презентации на CinemaCon в компании уделили всего 12,5 минут. Никаких особых дополнительных материалов по будущим релизам года показано не было. Не было ни звездных гостей, ни записанных обращений – ничего. Впрочем, один эксклюзив для CinemaCon компания все же подготовила: она целиком показала здесь блокбастер ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ.

В прошлом году презентация Disney была в том же духе: компания, не ударяясь в подробности, напомнила о будущих релизах и показала первый час из мультфильма В ПОИСКАХ ДОРИ и футадж по ПЕРВОМУ МСТИТЕЛЮ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ). Сегодня, помимо ПИРАТОВ, CinemaCon получил еще и новость о том, как студия решила назвать продолжение популярного анимационного фильма 2012 года РАЛЬФ. В английском варианте новый мультфильм будет называться RALPH BREAKS THE INTERNET (что-то вроде «Ральф ломает Интернет»).

29.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com