CinemaCon: презентация Fox

Презентации компании Fox на CinemaCon, также, как на наших Кинорынках, не обходятся без неожиданного антуража и спецэффектов. Вот и на этот раз мероприятие начали с песен и массовых танцев на сцене в светоотражающих жилетах. Задачей такого шоу было не только желание разбудить гостей утренней презентации, но предварить появление на сцене Хью Джекмана, который приехал в Лас-Вегас представить владельцам кинотеатров свой следующий фильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН ЗЕМЛИ. Представление удалось на славу: Джекман появился на сцене под шквал апплодисментов, поблагодарил кинотеатры за хороший результат ЛОГАНА, напомнил об успехе ЛА-ЛА ЛЕНДА, ставшего предтечей возрождения интереса к музыкальному кино, и показал клип с несколькими сценами из своего проекта.

Джекман был не единственной звездой презентации, хотя, по сравнению с презентациями других студий, знаменитостей на сцене Fox было совсем мало. Зато среди тех, кто доехал до Лас-Вегаса оказалась Голди Хоун, которая вместе с Эми Шумер задорно представила гостям комедию ДОЧЬ И МАТЬ ЕЕ. Все ждали появления Джеймса Кэмерона и новостей о сиквелах АВАТАРА, но ни того, ни другого не дождались.

Зато презентация Fox была богата на другие эксклюзивные видеоматериалы. Здесь были представлены новый трейлер и расширенный клип из проекта ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА, представлен первый трейлер из шпионского триллера КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ с Дженнифер Лоуренс в главной роли, показана нарезка из новой звездной экранизации УБИЙСТВА В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. Кроме того, зал с восторгом принял новые видеоматериалы и трейлеры будущих блокбастеров KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО и ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ.

31.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com