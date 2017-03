CinemaCon: презентация Lionsgate

Презентации Lionsgate на CinemaCon второй год подряд выстраиваются по одному сценарию: мало слов, показы видеоматериалов и демонстрация одного целого кинофильма. В прошлом году таковым была ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2, которую, правда, гостям досмотреть не удалось из-за объявленной эвакуации конгресс-центра. Тогда, как выяснилось, сообщение о заложенной бомбе отправил рассерженный фанат Киану Ривза, которому не досталось автографа звезды.

В этом году Киану Ривза на CinemaCon не было, как не было на презентации Lionsgate и других больших звезд. Разве что на сцену вышла Сальма Хайек, чтобы представить владельцам кинотеатров романтическую комедию КАК БЫТЬ ЛАТИНСКИМ ЛЮБОВНИКОМ. По всем остальным релизам студия обошлась показом эксклюзивных видеоклипов. Это боевик АМЕРИКАНСКИЙ УБИЙЦА с Тейлором Китчем и Майклом Китоном, байопик о Тупаке Шакуре ALL EYEZ ON ME и драма в духе ГОЛОСА МОНСТРА под названием ЧУДО с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном (это кино по результатам тестов оказалось самым высокооцененным зрителями фильмом Lionsgate за всю историю студии). Российских правообладателей у всех этих проектов нет. Завершили презентацию показом боевика с Райаном Рейнольдсом ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА, который теперь в пакете Megogo.

