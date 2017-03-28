CinemaCon: презентация Sony Pictures

Презентация компании Sony Pictures стала первой мэйджорской презентацией на нынешнем CinemaCon. Для студии, переживающей сейчас не лучшие финансовые времена, эта встреча с профессиональным сообществом была крайне важна. Прежде всего, чтобы показать, что у компании в загашниках есть множество потенциальных хитов. Мероприятие вели глава Sony Pictures Motion Group Том Ротман, а также директор по маркетингу Джош Гринстейн и ответственный за мировую дистрибуцию Рори Брюер.

Эксклюзивов компания не жалела. Основной упор презентации был сделан на проекте ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Видеоматериалы, в том числе несколько больших отрывков, со сцены представляли глава Marvel Кевин Файги и продюсерский состав картины.

Большой блок презентации был посвящен проекту БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049, хотя у Sony только международные права на проект, а в США его прокатывает Warner Bros. Видеоматериалы по картине представлял исполнитель главной роли Райан Гослинг. Вместе с Тимом Ротманом они напомнили собравшимся о культовом статусе первого фильма 1982 года и пообещали, что новая лента сохранит стилистику оригинальной картины. Представленные трейлер и клип в целом подтвердили их слова.

На презентации показали первые шесть минут комедийного боевика Эдгара Райта МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ, а такжепредставили ребут ДЖУМАНДЖИ. Презентация последнего прошла довольно весело, не в последнюю очередь благодаря шуткам Джека Блэка и Дуэйна Джонсона. Изюминкой презентации стал первый клип с материалами по проекту ТЕМНАЯ БАШНЯ, в котором была показана зрелищная боевая сцена с участием героев Идриса Эльбы и Мэттью МакКонахи. Sony также показали видеоматериалы по фильму ужасов CADAVER, боевику PROUD MARY и ремейку триллера КОМАТОЗНИКИ.

Рори Брюер представил блок семейного и анимационного кино. Компания показал футаджи по СМУРФИКАМ и СМАЙЛИКАМ, а также концепты по новогоднему проекту ЗВЕЗДА (The Star) и фичуретку о создании экранизации книги Беатрис Поттер КРОЛИК ПИТЕР.

28.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, THR, Variety