CinemaCon: презентация Warner Bros

Warner Bros., как известно, является одним из основнных лоббистов уменьшения так называемого кинотеатрального окна в США, а потому отношение к компании у некоторых владельцев кинотеатров весьма настороженное. Впрочем, пакет проектов киностудии настолько мощный, что она может себе позволить продвигать свои идеи, не опасаясь больших проблем с показчиками. Верность выбранному курсу студия подтвердила и на CinemaCon'e, когда президент по маркетингу и дистрибуции компании Сью Кролл, призвала кинотеатры не отгораживаться от меняющегося мира, принимать новые правила игры и учиться быть изобретательными и креативными.

Впрочем, как выяснилось, меняться в угоду современным веяниям хотят далеко не все. Так, во время представления проекта ДЮНКЕРК режиссер Кристофер Нолан заявил, что не видит лучшего способа дистрибуции своих проектов, чем кинотеатральный прокат и лучшего способа их потребления, чем просмотр на большом экране в кинозале. Эти слова вызвали шквал апплодисментов в зале, как впрочем и показанный во время презентации большой отрывок с боевой сценой из фильма. Нолан рассказал, что снимал проект на инновационные камеры IMAX, а потому уверен в высочайшем качестве продукта, а также заявил, что будет печатать несколько копий фильма на 70-миллиметровой пленке, чем вызвал особую радость у фанатов формата. Окончательная версия фильма, кстати, до сих пор не готова.

Главный блок Warner Bros на CinemaCon был посвящен кинокомиксам от DC. Представлять их в Лас-Вегас приехали множество звезд. О проекте ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ гостям рассказывали режиссер Зак Снайдер, а также актеры Бен Аффлек, Джейсон Момоа, Генри Кавилл и Эзра Миллер. Снайдер поведал собравшимся забавную историю о том, как он несколько лет назад ввязался в работу над экранизациями комиксов DC, а также представил эпизод из фильма ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. ЧАСТЬ 1, в котором герой Аффлека занимается восстановлением летательного аппарата и беседует с героиней Галь Гадот. Сама Гадот присутствовать в Лас-Вегасе не смогла. Впрочем, при рассказе о ЧУДО-ЖЕНЩИНЕ гостям мероприятия представили видеообращение актрисы. На сцене за нее пришлось отдуваться режиссеру Патти Дженкинс и почему-то побритому налысо Крису Пайну. На презентации показали несколько отрывков из фильма, содержащих пару очень эффектных сцен.

Съемки еще одной картины с героями вселенной комиксов DC – АКВАМЕН – стартуют в Австралии уже 30 марта. Но исполнитель главной роли Джейсон Момоа все же успел пообщаться с владельцами кинотеатров на CinemaCon'e. К сожалению, этого не удалось сделать режиссеру фильма Джеймсу Вану, который уже некоторое время находится на Зеленом континенте, где готовится к началу съемок. Впрочем, Ван нашел время записать видеообращение к гостям презентации на CinemaCon и озвучить видеоролик, в котором подробно рассказывается о концепт-артах фильма.

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com