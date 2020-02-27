Китайских участников не будет на CinemaCon

Все китайские участники отказались от посещения CinemaCon в Лас-Вегасе, сообщает THR. При чиной тому − растущие риски дальнейшего распространения коронавируса. При этом сам международный кинорынок планируется к проведению в запланированные даты.

С учетом того, что на этой неделе очаги короновируса вспыхнули в Италии и Южной Корее, растет вероятность, что и другие международные кинорынки вслед за гонконгским Filmart будут отменены. Тем не менее, дирекция CinemaCon вчера распространила специальное заявление, что кинорынок не просто состоится, но и пройдет в полном объеме, без каких-либо сокращений программы. В заявлении подчеркивалось, что безопасность и эффективная работа участников остается главным приоритетом для организаторов.

Дирекция также добавила, что они находятся в постоянном контакте с Центром по контролю заболеваний (CDC) и другими органами здравоохранения и неуклонно следует их рекомендациям.

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27.02.2020 Автор: Никита Никитин