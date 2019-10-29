Озвучены итоги молодежного кинорынка Cinemarket

В Санкт-Петербурге завершился трехдневный молодежный кинорынок Cinemarket 2019. Мероприятие проходило в творческих пространствах «Пальма» и «Амфитеатр на Ленполиграфмаше».

В качестве экспертов кинорынок посетили известные российские продюсеры: Сергей Сельянов, Елена Гликман, Анна Гудкова, Екатерина Филиппова, Сергей Корнихин, Наталия Клибанова, Юлия Мишкинене, Мария Трубникова, Илья Бачурин, главный редактор кинокомпании «Нон-стоп продакшн» Антон Токтонов, сценаристы и продюсеры Мария Меленевская и Денис Уточкин, главный редактор видеосервиса Start.ru Михаил Клочков, режиссеры Клим Шипенко, Алексей Нужный, Павел Руминов, актрисы Ольга Сутулова, Анна Цуканова-Котт, сценарист Алексей Караулов, исполнительный директор журнала «Искусство кино» Владимир Кочарян, руководитель портала «ПрофиСинема.ру» Нина Ромодановская, главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов, исполнительный продюсер CinePromo Елена Коржаева, генеральный продюсер Grant Buro Мария Иванова, ректор Высшей школы кино «Арка» Дмитрий Котов, генеральный продюсер Realist Web Fest и основатель ресурса The Digital Reporter Антон Калинкин. Организатор: Кино.Платформа Potential.

Помимо широкой деловой программы, в рамках Cinemarket состоялось несколько питчингов, на которых были представлены проекты, отобранные по итогам сценарных конкурсов Potential. В этом году на участие в них было подано более 500 заявок. В финал прошло 25 работ. Оценивали проекты редакторы, креативные продюсеры и главы кино- и телекомпаний: «Нон-стоп продакшн», Яндекс.Студия, «Друг друга», «Пан-Атлантик Студио», Vita Aktiva, Продюсерская компания «Клевер», «Киностудия КИТ», НТВ, ТВ-3, видеосервисы Start.ru, Premier.

Победители питчингов:

Категория «полный метр»:

Игорь Цой – со сценарием фильма ПОКОРНОСТЬ (драма)

Кроме того, Игорь Цой в качестве режиссера получил предложение о сотрудничестве от главы Продюсерской компании «Клевер» Ильи Бачурина.

Категория «сериалы»:

- сериал для ТВ:

Ирина Козловская – «В ЧОПе только девушки» (комедия)

- сериал для онлайн-платформ:

Зураб Джиджилава – «Искупление» (фантастика)

Категория «веб-сериалы»:

Анастасия Завадская – за концепт и соответствие веб-формату – «Вы инопланетянин?» (комедия)

Никита Литвинов – за режиссерскую проработку материала – «Другой Зенит» (документальный)

Призы зрительских симпатий:

Категория «полный метр»:

Александр Ермолин – Я передумала (альманах)

Категория «сериалы»:

Антон Павлинич – «Жажда» (фантастика)

Категория «веб-сериалы»:

Никита Литвинов – «Другой Зенит» (документальный)

Кроме того, все, кто не прошел в финал конкурсов, но все равно хотел представить свой проект на кинорынке, получил возможность принять участие в альтернативном питчинге. Любой мог презентовать свою идею за три минуты и получить обратную связь. В качестве экспертов питчинга выступили режиссеры Алексей Нужный и Павел Руминов.

Лучшим среди участников был признан Марк Лиманский с проектом веб-сериала «Прах моей мамы» (трагикомедия).

На Cinemarket было объявлено о запуске двух сценарных конкурсов от Potential: «Город вопреки» (в партнерстве с компанией «Буше») и конкурса короткого метра при участии актрисы Ольги Сутуловой. Вся подробная информация об условиях участия будет представлена на официальном сайте Кино.Платформы Potential в день старта приема заявок – 1 ноября.

Также на кинорынке состоялась презентация онлайн-кинотеатра веб-сериалов Chill. О новой видеоплатформе рассказал создатель проекта Антон Калинкин.

29.10.2019 Автор: Дмитрий Некрасов