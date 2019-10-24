В Санкт-Петербурге открывается кинорынок Cinemarket

С 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Молодежный кинорынок Cinemarket для молодых авторов, профессионалов, а также любителей и ценителей кино. В рамках основной программы участники смогут узнать об актуальных тенденциях в киноиндустрии и новых проектах, побывать на встречах с известными режиссерами, сценаристами и продюсерами, специальных показах и презентациях.

С мастер-классами выступят режиссеры Алексей Нужный, Клим Шипенко, продюсер Сергей Корнихин, сценарист сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Гоголь» Алексей Караулов и другие. Почетным гостем Cinemarket станет глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, который выступит 27 октября и поделится своим видением того, как меняется российская киноиндустрия сегодня и как она будет развиваться в ближайшие годы.

Также на кинорынке пройдет серия питчингов – публичных презентаций проектов, отобранных по итогам сценарных конкурсов. В этом году на участие в них было подано более 500 заявок. В финале будет представлено 25 работ в категориях: полный метр, сериалы для ТВ и онлайн-платформ, веб-сериалы. В жюри войдут представители крупных кино- и телекомпаний, заинтересованных в новых проектах для запуска в производство. В их числе: Яндекс.Студии, СТС Медиа, Yellow, Black & White, НТВ, ТВ-3, видеосервисы Start.ru, Premier и др. Специальным событием кинорынка станет запуск сценарного конкурса, в результате которого по сценарию-победителю снимут короткометражный фильм с Ольгой Сутуловой в главной роли.

«Учитывая сегодняшний рост потребления контента, нам кажется особенно важным наладить эффективное взаимодействие между молодыми перспективными авторами и индустрией, – говорит генеральный продюсер кинорынка Cinemarket Борис Латкин. – В этой связи Cinemarket как раз предоставляет возможность для такого диалога. В конечном итоге, надеемся, что это принесет пользу для всех участников – авторов, продюсеров, компаний, а также нашего города в контексте развития его культурной и бизнес-среды».

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24.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Cinemarket