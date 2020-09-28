Во Всеволожском районе Ленинградской области закрылись кинотеатры

Всеволожский район Ленинградской области вернулся в так называемую «красную зону» по коронавирусу. Данный режим подразумевает введение ограничений на проведение массовых мероприятий. По этой причине два кинотеатра Всеволожского района, «Синема Парк Мега Дыбенко», расположенный в деревне Кудрово, и «Кинополис» (город Всеволожск), на данный момент приостановили деятельность.
Постановление о переводе Всеволожского района в «красную зону» было подписано исполняющим обязанности губернатора Ленобласти вице-губернатором Игорем Петровым. Постановление вступило в силу 25 сентября. Кроме того, также из «зеленой» зоны в «желтую» переехал Приозерский район.
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28.09.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: АВК
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