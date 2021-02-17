В Минкультуры рассказали сколько кинотеатров получили антикризисную господдержку

Министерство культуры рассказало о том, сколько кинотеатров получили положенную антикризисную господдержку, выделенную в качестве помощи игрокам рынка. Цифры назвала Ольга Любимова, их приводит ТАСС. По словам министра, средства получили все организации, которые подавали документы − 643 компании. Таким образом, поддержка в 2,1 млрд рублей дошла до тысячи кинотеатров.

«Та самая первая часть средств, выделенная правительством в поддержку, полностью распределена, − сказала Любимова. − 2,1 млрд рублей получили 643 организации. Это означает, что более 1 тыс. кинотеатров поддержано. Все заявки, поданные в Фонд кино, были удовлетворены. И это такая очень важная для нас веха поддержки в постпандемийное время. Теперь 2,1 млрд ждут наши российские продюсеры, которые также вышли в такое непростое для нас время».

Выделенная государством господдержка отрасли в общей сложности составляет 4,2 млрд рублей. Половину из этой суммы распределили до Нового года − ее получили кинотеатры. Площадки могут потратить эти деньги на содержание и развитие материально-технической базы, оплату труда работников, уплату налогов и сборов, страховые взносы, аренду и содержание имущественных комплексов, а также на погашение задолженностей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

17.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС