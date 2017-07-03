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В столице заработают несколько передвижных кинотеатров

Они будут бесплатно показывать классику кино

На крышах, во дворах и в зданиях столицы с 16 июля по 27 августа появятся передвижные кинотеатры, сообщают «РИА Новости». Департамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров «Москино» организуют бесплатные показы некоторых культовых советских лент. Тематика выбранных фильмов связана с архитектурой города и, по словам генерального директора «Московского кино» Светланы Максимченко может быть интересна всем, кто интересуется историей города и кино.

Площадками для летних кинотеатров станут хлебозавод № 9, дом Наркомфина, двор девятого экспериментального квартала Новых Черемушек, а также Дворец пионеров на Воробьевых горах. К показу запланированы ленты ВРЕМЯ ВПЕРЕД!, ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ, ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА и ЧЕРЕМУШКИ. Перед началом сеансов гостям устроят экскурсии и лекции, посвященные архитектуре. Попасть на них можно будет зарегистрировавшись на сайте «Москино». 

03.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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