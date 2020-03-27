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Четверть российских кинотеатров рискуют не пережить карантинные каникулы

Объем рынка может вернуться к показателям 2016 года

Долгий вынужденный простой кинотеатров без демонстрации фильмов уберет с рынка от 20% до 30% игроков. Такие прогнозы озвучили БК эксперты рынка и эти цифры в целом совпадают с рассчетами аналитиков журнала. В этом случае, по количеству кинотеатров к моменту выхода из карантина Россия вернется в 2016 год. Тогда в стране было 1367 площадок. 

«В ситуации с закрытием кинотеатров апрель мы еще переживем, но дальше возникнут серьезные проблемы», – признается собеседник БК из одной из федеральных киносетей. Представитель другой крупной киносети на условиях анонимности рассказал БК, что для среднестатистического многозальника в столице простой длиной в месяц – это примерно 10–12 миллионов рублей прямых убытков. В регионах эта цифра меньше в два-три раза, но все равно мало какой бизнес может компенсировать такие потери без серьезного урезания расходов. 

Подробный материал о вынужденной приостановке работы кинопроката и ее последствиях для отрасли и индустрии можно будет прочитать в пятничной электронной рассылке БК.

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27.03.2020 Автор: Георгий Романов, Артур Чачелов

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