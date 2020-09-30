Кинотеатры оценили предложение Роспотребнадзора проверять соблюдение масочного режима

Сотрудникам кинотеатров Москвы было рекомендовано проверять маски на зрителях каждые 10–15 минут, сообщает РИА Новости. Об этом заявила глава городского управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского с директорами подведомственных учреждений. По ее словам, при обнаружении зрителя без маски стоит вежливо попросить надеть ее, а если тот отказывается, то предложить человеку покинуть зал. Андреева исходит из того, что посетитель без маски представляет опасность для других зрителей.

«Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей. И в этот момент мы говорим, что вы этот вопрос контролируйте. И пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум, раз в 10–15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», — сказала чиновница. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин уже успел назвать идею Андреевой нереализуемой. Он отметил, что у сотрудников кинотеатров нет юридических полномочий выводить зрителей из зала, если на них не надеты маски.

Генеральный директор сети «Киноград» Дмитрий Павлов в разговоре с БК оценил предложение Андреевой крайне негативно: «Я считаю, что это не верно по двум причинам. Во-первых, невозможно понять в темноте, в маске человек или нет. Во-вторых, даже если человек сидит посреди зала без маски, то как его оттуда выводить? Это же машает просмотру других зрителей. Я категорически против. Проверять, заходит ли зритель в маске в кинозал - да, мы обязаны это делать. Но проверять уже в зале, мешать другим смотреть смотреть кино - это неправильно. И как люди в масках будут кушать поп-корн? То есть убирать поп-корн из продажи? А если убрать поп-корн и воду из продажи, то кинотеатр можно закрывать. Без бара кинотеатры жить не смогут».

Директор отдела репертуарного планирования сети «Спутник» Наталья Стрельцова также считает, что требования трудновыполнимы: «С точки зрения вопроса безопасности это, может, и правильно, но технически - не очень возможно. Согласна с Олегом Станиславовичем Березиным, что с юридической точки зрения мы не можем выгонять из зала людей. Давайте также не забывать, что маски бывают разные, в некоторых очень трудно дышать. Не понятно также, как быть с детьми. При этом мы уже сейчас очень строго отлеживаем наличие масок».

В свою очередь, директор по репертуарному планированию кинозала «Победа» (ГБУК г. Москва «Театр марионеток») Ирина Фитенко готова идти на дополнительные меры по обеспечению безопасности зрителей: «Если это поможет здоровью зрителей - будем делать. Раньше же ходили охранники каждые 15 минут, проверяли, чтобы никто ничего не снимал. Благо, у нас очень сознательные зрители, все приходят в масках сами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ходил со своими детьми в кинотеатр и во время сеанса сидел без маски, сообщает агентство «Интерфакс».



«Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре. Никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», — сказал он.



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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f7457589a79476408805e22?from=newsfeed Примечательно, что вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ходил с детьми в кинотеатр и во время сеанса сидел без маски. «Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре. Никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», — сказал он. Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

30.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: РИА Новости, RNS, РБК