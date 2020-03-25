Владелец сети кинотеатров организовал производство многоразовых масок

Владелец и руководитель сети региональных кинотеатров «Люмен-фильм» Павел Поникаровский организовал производство многоразовых масок силами персонала своих площадок. Проект, названный «Синемаски» − один из первых примеров неожиданной адаптации отрасли под изменяющиеся условия работы ближайших месяцев.

«Синемаски» − это не только изготовление, но и доставка многоразовых защитных масок, снижающих вероятность заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями. Технология пошива масок и платформа для их доставки по России созданы сотрудниками компании «Люмен».

«Среди наших сотрудников есть мастера на все руки, − рассказывает Павел Поникаровский. − Сначала они сшили маски для себя и коллег по работе, а теперь готовы шить их для всех желающих. Это совсем небольшое, но аккуратное производство. Мы переоборудовали свой офис, сделали несколько рабочих мест».

Поникаровский называет свой проект «социальным», созданным чтобы более 100 сотрудников киносети, чьи площадки расположены в 11 малых городах страны, могли получать какой-то доход даже в период закрытия кинотеатров из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19. Все доходы от этого социального проекта направляются только на поддержку сотрудников и оплату расходов, минимально необходимых для сохранения кинотеатров и их оборудования в рабочем состоянии.

Проект «Синемаски» предлагает владельцам кинотеатров присоединиться и организовать пошив многоразовых защитных масок в своих городах с целью обеспечения занятости сотрудников и сохранения платежеспособности кинотеатров. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) уже выразила поддержку данному начинанию.

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25.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: АВК