Главы российских киносетей вошли в топ самых влиятельных женщин-киноменеджеров мира

В июне 2020 года международный индустриальный портал Celluloid Junkie в пятый раз представил рейтинг самых влиятельных женщин-киноменеджеров Top 50 Women in Global Cinema. Отбор проводился среди топ-менеджеров в сфере киноиндустрии по всему миру. В список вошли представительницы двух российских киносетей: президент «КАРО» Ольга Зинякова и управляющий директор «Синема Cтар» Карина Агаджанова.

Ольга Зинякова входит в рейтинг Celluloid Junkie третий год подряд. Она возглавляет сеть кинотеатров «КАРО» с февраля 2017 года. Последние три года «КАРО» активно внедряет инновации в сервисе, включая автоматизацию процессов, оснащение кинозалов, расширение продуктовой линейки кинобаров. В 2019 году «КАРО» полностью перешла на автоматизированную систему продажи билетов. По итогам прошлого года сеть достигла рекордных цифр по онлайн-продажам, которые составили 45%; рост дохода кинобаров u-choose достиг 16%. В течение года сеть «КАРО» провела более 450 мероприятий, одним из которых стала неделя российского кино в Саудовской Аравии. «КАРО» была признана лучшей киносетью Европы среди 18 киносетей из 37 стран по итогам 2017 года.

Карина Агаджанова представлена в рейтинге в четвертый раз. «Синема Стар» – международная сеть кинотеатров, активно расширяющая географию своего присутствия. Уникальный дизайн, современное оборудование, высокие стандарты сервиса – основные составляющие успеха компании. Это первая киносеть, развивающая детские развлекательные зоны «Play Lab» (16 развлекательных центров в России и Армении).

Рейтинг Celluloid Junkie публикуется ежегодно в течение последних пяти лет. Цель рейтинга – акцентировать внимание общественности на роли женщин в управлении кинобизнесом. Основными критериями отбора стали достижения топ-менеджеров в сфере киноиндустрии за прошедший год. В состав жюри вошли представители порталов Celluloid Junkie и Box Office, а также представители Международного союза кинотеатров (UNIC).

Организаторы отмечают, что в этом году в списке представлено больше стран, чем обычно. В частности, представительницы от Индии, Саудовской Аравии и Индонезии были впервые включены в список.

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30.06.2020 Автор: Артур Чачелов