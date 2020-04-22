Участники российского кинорынка обсудили будущее отрасли на видеоконференции comScore

Российское представительство comScore организовало видеоконференцию «Кинотеатры... Сумерки... Рассвет!», посвященную основным вопросам, которые будут подняты перед киноиндустрией после завершения кризиса, связанного с пандемией коронавируса. В дискуссии приняли участие основатель и руководитель дистрибьюторской компании «Экспонента» Юлия Муравова, кинопродюсер Василий Соловьев (ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК, ХЭППИ-ЭНД), гендиректор сети кинотеатров «Киномакс» Дмитрий Нартов, а также председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин. Ведущим конференции был глава российского представительства сomScore Роман Исаев.

Олег Березин отметил, что в сложившейся ситуации с кинопрокатом всем, безусловно, непросто, но из кризиса отрасль обязательно выйдет. По его мнению, зрители должны охотно пойти в кинотеатры, как только будет такая возможность, ведь они устанут от бесконечного просмотра фильмов в онлайне. Березин отметил, что поход в кино давно перестал быть простым просмотром контента. Он является приятным опытом совместного времяпрепровождения вне дома. Потому с аудиторией в общем и целом проблем возникнуть не должно, осталось только понять, как лучше открывать кинотеатры и что показывать зрителю.

Юлия Муравова отметила, что кризисное время − это возможность проявить креативность и укрепить сплоченность индустрии. По ее мнению, площадкам сейчас важно сохранять или, если такого не было, устанавливать более тесный контакт со своим потенциальным зрителем. Важно сформировать пул своих постоянных и преданных зрителей, ведь это именно те люди, которые первыми придут в залы после снятия карантина. Она предложила кинотеатрам поддерживать связь со своей аудиторией, объединяя их на основе общих интересов, в том числе устраивая онлайн-викторины, конкурсы и тому подобное. Со своей стороны «Экспонента» может поддерживать эту активность креативом, предоставлением материалов, подарков и даже участием в переговорах со звездами кино для возможных онлайн-конференций с простыми зрителями.

Глава сети «Киномакс» Дмитрий Нартов рассказал, что его компания как раз ведет подобную работу, пока нет возможности осуществлять кинопоказ. Она поддерживает связь с постоянными посетителями в соцсетях, в том числе спрашивая людей, какие фильмы они хотели бы посмотреть после появления возможности для открытия кинотеатров. Нартов отметил, что «Киномакс» находится в постоянном контакте с дистрибьюторами, выясняя техническую возможность повторного показа кинокартин. Кроме того, сеть выработала единую позицию, касающуюся арендодателей и арендных выплат, но далеко не все из владельцев торговых центров готовы входить в положение.

Дмитрий Нартов предположил, что кинопрокат будет раскачиваться медленно, и «Киномакс» к концу 2020-го сможет выйти на финансовые результаты, которые будут как минимум на 20% ниже результатов прошлого года. По его мнению, поначалу придется работать российскими релизами, и это открывает возможности для запуска рекламных кампаний с участием звезд российского кино, с призывами вернуться в кинотеатры. Нартов не уверен, что последствия кризиса можно будет пережить быстро, а потому предостерег коллег от демпинга цен, чтобы окончательно не обрушить рынок. Также он усомнился в идее некого единого дня для торжественного открытия кинотеатров по всей стране − по словам главы «Киномакс», площадки сети будут открываться там, где это станет возможно по закону. И сразу, чтобы не терять потенциальный доход.

Юлия Муравова посетовала, что пока никто не может точно сказать, когда появится возможность выпустить кино в полноценный прокат. Ее компания в любой момент, как только площадки начнут открываться повсеместно, готова предоставить игрокам рынка как минимум два свежих релиза − КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ и ПАПИНА ДОЧКА. Кроме того, для раскачки есть возможность работы повторным прокатом востребованых хитов вроде фильмов ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА, ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ. Отвечая на вопрос об объемах рекламных кампаний проектов, глава «Экспоненты» отметила, что они будут зависеть от конкретных условий работы после карантина и коммерческого потенциала конкретных проектов. Снижение рекламных бюджетов у независимых компаний − вполне логичный и ожидаемый шаг, но вряд ли он будет критичным для отрасли.

Участники конфренции также затронули неприятные вопросы, касающиеся задолженности кинотеатров перед дистрибьюторами за прокат их релизов и распределения долей кинотеатра или дистрибьютора в общем вале сборов каждого фильма. По словам Муравовой, сегодня дистрибьюторам не платит ни один кинотеатр, впрочем, пока «Экспонента» готова войти в положение и «потерпеть», для того чтобы потом «вырулить всем вместе». Она отметила, что в разрыве с кинотеатрами ни одна кинопрокатная компания не заинтересована, так как отказ от традиционного проката и перевод пакета в онлайн-прокат финансово нецелесообразен и не позволяет отбить уже понесенные затраты на покупку имеющегося контента.

При этом Муравова считает несправедливым неравномерное распределение долей сборов между площадкой и дистрибьютором (не 50/50). Запросы на такое распределение обязательно возникнут в первые месяца рыботы посткарантинного кинопроката. Глава «Экспоненты» уверена, что в кризисное время тяжело обеим сторонам, но в каждом конкретном случае можно попробовать быть гибким и пытаться договариваться.

У российских кинотеатров есть страх, касающийся потенциального ухода значительной части релизов из кинопроката в онлайн. Но Олег Березин выразил сомнения в том, что крупные российские кинофильмы по примеру СПУТНИКА откажутся от традиционных кинотеатров в пользу площадок в Интернете. Однако глава АВК отметил, что фильмы с господдержкой, особенно безвоздмездной, на всякий случай хорошо было бы законодательно обязать выходить в кинотеатрах.

Продюсер Василий Соловьев, чей новый фильм ХЭППИ-ЭНД может выйти в посткарантинные кинотеатры одним из первых, рассказал о своих опасениях, касающихся состояния проката после открытия площадок. Он отметил, что готов быстро выпустить свой проект в кино, но ему хотелось бы ощутить конкретную поддержку его действий от государства (например, в виде невозвратных субсидий для рекламы картины), а также участия кинопоказчиков в продвижении фильма и его удержания в расписании. Соловьев раздумывает над тем, чтобы обратиться с инициативами по поддержке новых релизов возрождающегося проката к министру культуры Ольге Любимовой.

Олег Березин рассказал, что и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) хочет попробовать убедить Фонд кино выделить какие-то средства для запуска маркетинговых акций по продвижению классического киносмотрения в кинотеатрах после снятия карантинных мер. Кроме того, внутри АВК обсуждается разноформатная акция под хэштегом #хочувкино, целью которой также станет призыв к зрителю возвращаться в кинотеатры. К ней уже готовы присоединиться реальные звезды кино и шоу-бизнеса. Поддержать кинотеатры готовы и конкретные продюсеры − так, Алексей Гуськов предлагает площадкам в момент восстановления индустрии безвозместно брать и показывать четыре его последние картины, оставляя у себя 100% сборов.

В заключении онлайн-конференции Роман Исаев привел данные аналитических исследований, по прогнозам которых потери американского проката по итогам года должны составить в среднем 40% от результатов 2019-го. По миру предполагается падение в размере 45% (оно больше, чем в США, из-за потерь Китая). Исаев также представил возможный поэтапный план возвращения российской индустрии к работе и снова выразил уверенность в том, что в 2021 году кинопрокат может не только оправится от кризиса, но и собрать рекордную кассу. Но для этого должно сложиться множество факторов, в том числе по контенту и, конечно, благоприятной эпидемиологической обстановке.

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22.04.2020 Автор: Артур Чачелов