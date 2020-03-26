Китайская аудитория не торопится возвращаться в кинотеатры

В Китае возобновили работу почти 600 кинотеатров, то есть примерно 5% от общего количества имевшихся на рынке площадок. Однако первый полноценный посткарантинный уикенд не принес им ни денег, ни зрителей, сообщает Variety. Посещаемость составила в среднем менее одного человека на сеанс, а общие сборы – всего $10 тыс. (72 тыс юаней). Это меньше, чем каждый кинотеатр до эпидемии зарабатывал в среднем за один день. 80% всех сборов за последний уикенд пришлось на малонаселенный сельский район Сяньцзинь. Эта удаленная область страны была затронута волной вируса по минимуму. В первом открывшемся после карантина кинотеатре Golden Palm Cinema, расположенном здесь, за день набиралось не более 100 зрителей, а сборы составили от $140 до $280. Сеансы проходили днем – с 14:00 до 19:00.

Предварительные прогнозы на возобновление кинопоказа были гораздо более обнадеживающими. Согласно опросу онлайн-платформы по продаже кинобилетов Maoyan, проведенному в конце февраля, самыми долгожданными способами времяпрепровождения по окончании карантина назывались как раз поход в кино и ужин с друзьями. Более половины респондентов заявили, что после карантина они будут более охотно ходить в кино. Но на деле все оказалось иначе. Новость о повторном открытии кинотеатров пользователями китайских соцсетей была встречена скептически. Люди боялись, что есть большая вероятность встретить носителя вируса и заразиться.

Таким образом, в сравнении с вновь открывшимися парками, ресторанами, торговыми центрами и туристическими достопримечательностями кинотеатры как центры досуга пока получили наиболее холодный прием от населения. В китайской прессе ведутся разговоры о том, что посещение кинотеатров не ощущается по-настоящему существенной потребностью, и для возобновления киносмотрения потенциальным зрителям требуется более длительный период психологической адаптации. Драйвером этого возобновления должны стать блокбастеры. Пока крупнейший китайский дистрибьютор China Film Corp. предоставил для проката хиты прошлых лет, дав возможность кинотеатрам оставлять себе 100% бокс-офиса. Однако такой репертуар зрителей не привлек.

Для полноценного восстановления кинопоказа рынку требуются масштабные новинки, в том числе отложенные премьеры китайской «новогодней битвы», а также крупные голливудские релизы. В связи с этим представители китайской киноиндустрии ожидают, что власти услышат многочисленные призывы ослабить протекционистские ограничения в отношении контента и допустят на местный рынок больше западных релизов, способных должным образом раскачать прокат. Назначенная на ближайшее время конкретная дата выхода какого-нибудь блокбастера послужила бы прекрасным индикатором того, что работа кинотеатров возвращается в привычное русло. Пока же минимальные потери локального проката китайские аналитики оценивают минимум в $2,1 млрд.

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26.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety